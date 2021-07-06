«Закону Зеленського недостатньо, щоб побороти олігархат». Головні тези британського дослідження про українську олігархію

1 липня український парламент у першому читанні ухвалив президентський «антиолігархічний» законопроєкт. Чи є ініціатива справжнім намаганням побороти олігархічний лад в Україні чи лише імітацією такої боротьби, Радіо Свобода розбирало 2 липня в етері програми «Свобода Live».

Тим часом британський аналітичний центр Chatham House випустив нове дослідження про українських олігархів під назвою «Українська система кланового капіталізму». Його автор Джон Лоф відзначає, що «для демонтажу розгалуженої системи кланового капіталізму в Україні знадобиться комбінація глибоких структурних реформ, превентивних та репресивних заходів для стримування корупції, а також громадянський активізм, щоб притягати до відповідальності політиків, високопосадовців та власників бізнесів».

Радіо Свобода наводить головні тези британського дослідження про те, як побороти олігархічну систему в Україні.

Чим особлива олігархічна система в Україні?

У дослідженні Джон Лоф визначає такі особливості «системи кланового капіталізму» в Україні:

відсутність сильної держави; стійкий зв’язок між бізнесом і політичним класом, який ставить власні інтереси вище за інтереси суспільства.

Дослідження визначає, що така система розподіляє ресурси неефективно: через це суспільство програє, а економічна вартість цих ресурсів зростає, адже олігархічна система знижує можливості для чесної конкуренції.

На різних рівнях державного сектора «кланова система» спирається на структуру бенефіціарів, які обслуговують ці інтереси, мовиться далі. Йдеться про чиновників, які працюють в інтересах того чи іншого олігарха.

Деякі реформи, які розпочалися після Революції гідності, значно обмежили можливості впливу олігархів, пише автор. Однак, додає, кланова система цілком здатна звести нанівець деякі досягнення реформ.

Ознаки «кланового капіталізму», як йдеться, вбачаються у багатьох сферах економічної діяльності. Але агропромисловість – виняток, вважає Джон Лоф. Він зазначає, що у цьому секторі жодна з великих фінансово-промислових груп не присутня, а питання земельної реформи є для населення, а тому обмежує амбіції впливових гравців на ринку.

Головні фінансово-промислові групи домінують також і в медіасекторі, пише автор. Але ситуація може змінитися завдяки новим регуляціям, зростанню частки цифрових медіа та появі нових телеканалів, вважає Джон Лоф.

На що спирається олігархічна система в Україні?

Дослідник Джон Лоф вирізняє чотири стовпи, на яких тримається українська «система кланового капіталізму» і які забезпечують стабільність її існування:

глибоке проникнення у процес ухвалення рішень через топ-посадовців, які працюють в інтересах великих бізнесів і отримують вигоду від цих зв’язків;

вплив на законодавство через залежних від олігархів депутатів Верховної Ради;

вплив на судочинну і правоохоронну системи через призначення лояльних людей на відповідні посади та через хабарництво;

контроль медіа.

Інший висновок, який робить дослідник, полягає в тому, що хоча фінансово-промислові групи в Україні і змагаються одне з одним, вони зацікавлені у співіснуванні і грають за визначеними неписаними правилами. Лоф наводить такий приклад: коли «клан Януковича» порушив ці правила, решта олігархів об’єдналися проти нього і вистояли, навіть попри революцію.

Найбагатша людина України Рінат Ахметов знайшов спільну мову із тодішнім президентом Петром Порошенком, додає він. Це дозволило йому відновити бізнес, попри втрати, які він поніс через окупацію російськими гібридними силами окремих районів на сході України. Джон Лоф також відзначає, що за президенства Володимира Зеленського бізнес Ахметова не постраждав, а його канали говорять про президента здебільшого у позитивному ключі.

А от Ігор Коломойський, вічний опонент Ахметова, почав ворогувати із Петром Порошенком після націоналізації «Приватбанку», який раніше належав йому та Геннадію Боголюбову, додає автор.

Після поразки Порошенка на виборах Коломойський зміг завести понад 30 лояльних депутатів до Верховної Ради у 2019 році, продовжує Лоф. Дмитро Фірташ – 15, а Рінат Ахметов – 6. додає дослідник.

Як можна демонтувати олігархічну систему в Україні?

Стримування «системи кланового капіталізму» в Україні – завдання, яке не можна вирішити лише обов’язковим декларуванням активів найбагатших бізнесменів та розкриттям їхніх контактів із державними посадовцями, як це пропонується у законопроєкті, який Рада ухвалила у першому читанні, пише Джон Лоф.

Дослідник каже, що через усталені правила олігархічної системи державні інституції в Україні доволі слабкі: найталановитіші люди надають перевагу працювати на фінансово-промислові групи через кращі умови праці. Така ситуація спричинила те, що державні інституції почали працювати на ці групи, а не на суспільство, каже він. І цей дисбаланс триватиме ще багато років, вважає Лоф. Адміністративна реформа в Україні, підтримувана ЄС, додає він, принесе результати не одразу, оскільки такі реформи завжди довготривалі.

На думку Лофа, міжнародним партнерам України також слід прискіпливо контролювати, аби «антикорупційна інфраструктура», в яку входять НАБУ, САП та Антикорупційний суд, не використовувалися для переслідування політичних опонентів влади. Дослідник пише, що намагання висунути звинувачення проти п’ятого президента України Петра Порошенка через Офіс генпрокурора є індикатором того, що такий ризик існує.

Щоб демонтувати «систему кланового капіталізму» в Україні, необхідне поєднання глибоких структурних реформ, «превентивних та репресивних заходів» для стримування корупції, а також громадянський активізм, щоб притягати до відповідальності політиків, високопосадовців та власників бізнесів.

Збільшити конкуренцію зможе приватизація державних підприємств і запровадження корпоративного управління у тих держкомпаніях, що залишаться, вважає дослідник. При цьому приватизація має відбуватися прозоро і в умовах чесної конкуренції, а не так, як це раніше неодноразово відбувалося в Україні, коли головними бенефіціарами приватизації ставали великі фінансово-промислові групи, додає він. Для цього необхідне запровадження англійського права для приватизації у великих масштабах, пише Лоф, що дозволить принести справедливість у рішення господарських судів.

Судова реформа – ключова для боротьби з олігархатом в Україні, каже Джон Лоф. Він радить міжнародним партнерам відрізняти косметичні намагання реформування судів від справжніх і направляти значні кошти для підтримки справжньої судової реформи.

У травні президент України Володимир Зеленський анонсував зменшення числа олігархів, поки всі вони не стануть «просто великими бізнесменами».