«Він настільки розігнав автомобіль, що просто так зупинити не вдасться». Ексміністр фінансів України – про деолігархізацію за Зеленського

Володимир Зеленський анонсував зменшення числа олігархів, поки всі вони не стануть «просто великими бізнесменами». Про це президент України написав у колонці для видання «Фокус», інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». «Вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук (Віктор, голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» – ред.)», – написав Зеленський.

Він додав, що «будуть ще мінуси» до тих пір, поки всі українські олігархи не стануть просто великими бізнесменами. «Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли у них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає «даху» в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть», – написав президент.

Підозрюваний в державній зраді Медведчук відкинув звинувачення і назвав їх «політичною розправою». Такої ж думки – в Кремлі.

Навіщо Зеленський оголосив війну олігархам? Своєю думкою в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», поділився ексміністр фінансів України (2016-2018 рр.), колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (2019 р.) Олександр Данилюк:

– Давайте почнемо ось з чого, що насправді в суспільстві є колосальний запит на зменшення ролі олігархів у країні. І мені здається, що Зеленський дуже чітко це побачив і, відповідно, почав діяти. Я, чесно кажучи, не розглядаю Медведчука як олігарха. Я розглядаю його в першу чергу як агента впливу Кремля – ось і все. І, відповідно, всі його ресурси в першу чергу звідти, і весь його вплив саме через те, що у нього є опора на червоні стіни Кремля. Тому говорити про те, що стало менше на одного олігарха – ні. Порошенка багато хто теж вважає олігархом, але я в цей момент сприймаю його як політичного опонента Зеленського.

– Швидше за все, проблема в тому, що немає критеріїв того, що таке олігархія?

– А ви впевнені, що це потрібно прописувати? Чесно кажучи, ми взагалі якось не про те говоримо. Реально, якщо дивитися на проблеми в країні, так, дійсно, є вплив деяких великих бізнесменів на владу, але прописувати спеціальні критерії, називати їх олігархами і на цьому зупинятися не можна. Цей вплив дійсно потрібно обмежувати, тому ви мені ставите запитання: хто наступний? Я вважаю, що насправді, якби Зеленський хотів продемонструвати серйозність своїх намірів, то не наступним, а першим повинен був бути Ігор Валерійович Коломойський (засновник промислово-фінансової групи «Приват» – ред.). Людина, яка не просто олігарх (незалежно від критеріїв, він в будь-якому випадку потрапить в їх список), а й людина, яка завдала колосальної шкоди економіці країни.

(Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень. Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів. Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.)

– За допомогою цієї людини в тому числі Володимир Зеленський і прийшов до влади. Він – один із тих, кого розжалують із олігархів?

– Зверніть увагу: саме це і накладає певні зобов’язання на президента, щоб саме з нього і почати, щоб прибрати цей зв’язок. А поки я бачу, що цього не відбувається. Я націоналізував «Приватбанк», я знаю дуже чітко, скільки це коштувало кожному українцеві. Бюджету це коштувало 5,5 мільярдів доларів – це тільки націоналізація «Приватбанку», цей той збиток, якого завдав Коломойський. Сюди додаємо ще кілька підприємств: «Укрнафту», «Центренерго» – мова йде про більш ніж десять мільярдів доларів втрат, тому, звісно, санкції, якщо вже говорити про санкції та наслідки, повинні бути в першу чергу проти Коломойського. Подивимося, я розумію одне: законом з олігархами боротися не можна. Я підтримую загальний напрямок, але я б дуже хотів побачити конкретні дії. Тому що поки що це заява, опис якихось законів.

– За вашими відчуттями, зважиться Зеленський на те, щоб обмежити вплив Ігоря Валерійовича і в економіці, і в ЗМІ?

– Ви знаєте, ми це побачимо. Єдине, хочу сказати, він настільки зараз розігнав автомобіль, що просто так зупинити не вдасться.

– Він – Зеленський чи він – Коломойський, хто розігнав автомобіль?

– Він – президент Зеленський. Він дуже серйозно піднімає зараз очікування у людей, люди дивляться на це з подивом і кажуть: «О-го-го, зараз буде». Я особисто вважаю, що просто так «пропетлять не вдасться. Уже розігнався – доведеться активно з усіма вступати в боротьбу. Я сумніваюся, що йому вдасться воювати з усіма одночасно, буде домовлятися з деякими, але ті, з ким він буде домовлятися, теж будуть розуміти, що вони можуть бути наступними. Тому починається дуже цікава гра.

І тут найголовніше питання: хто поруч із Зеленським? Щоб вступати в таку боротьбу, необхідно мати поруч сильних людей, які не бояться. Припустимо, коли мова йшла про націоналізацію «Приватбанку», поховалися практично всі. Дуже складно знайти людей для боротьби з Коломойським. Зараз я не бачу, чесно кажучи, величезної кількості сміливих людей навколо.

– Олександре, а як можуть відповісти олігархи? Чи можуть вони об'єднатися, щоб дати єдину відповідь Зеленському?

– Це відбувалося раніше, це відбувається у виняткових випадках. Я не виключаю, що це якраз той самий випадок. Що вони можуть зробити? У них основний інформаційний ресурс. І, чесно кажучи, якщо його синхронно задіяти проти президента – президенту буде дуже непросто, і він це повинен розуміти. Тому якщо він вже вплутується в боротьбу, то йому потрібно діяти швидко і рішуче. Якщо він почне зараз розтягувати або орієнтуватися на марші, не розуміючи, що робити зараз, то йому дуже швидко постоли склеять.

– Мається на увазі, на всіх каналах – «Україні» Ріната Ахметова, «1+1» Коломойського – почнуть говорити, що «Зеленський – поганий президент», і в підсумку впаде рейтинг – це ви маєте на увазі?

– Чесно кажучи, в цьому є частка правди, тому що дуже багато помилок робиться. Реально величезна кількість помилок. Так ось медіа в першу чергу останнім часом якраз створювало таку теплу ванну [для президента]. А якщо медіа почне показувати реальну ситуацію, тут президентові буде нелегко.

– Як Путін може відповісти на звинувачення стосовно Медведчука?

– Нема швидкої і однозначної відповіді. Тобто після невеликої деескалації є можливість почати військові провокації, це може бути відповіддю. Тобто в першу чергу ескалація, до якої Росія готова. Друге – це якраз задіювання внутрішніх ресурсів, дестабілізація ситуації, це теж може бути зроблено. І третє, на що він дуже чітко і прозоро натякнув, що деякі високопоставлені українські державні діячі мають бізнес в Росії, це такий шантаж: якщо будете так далі діяти, то ми про вас розповімо.

– А про кого мова?

– Не було названо конкретних прізвищ.

– Можливо, вам відомо, кого він мав на увазі?

– Навіщо ми будемо зривати новинні ... Послухаємо, раптом щось цікаве почуємо. Давайте не будемо розвіювати очікування.