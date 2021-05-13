Суд обирає запобіжний захід Медведчуку. Трансляція

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку. Радіо Свобода транслює подію наживо.

Адвокат Медведчука Богдан Коваль розповідав, що прокуратура має намір просити взяти його підзахисного під варту. Водночас адвокат наголосив, що проситиме суд не задовольняти це клопотання.

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов казав, що Віктор Медведчук перебуває в Україні, але точне місце його перебування йому було невідоме, а Тарас Козак – в Росії. Пізніше сам Медведчук через партійну пресслужбу сказав, що «не збирається ховатися» і назвав справу щодо нього «політичною розправою».

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою, яку йому підготувала генеральна прокурорка.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».