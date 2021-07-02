Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Законопроєкт про олігархів: боротьба чи імітація?

РНБО вноситимеолігархів до спеціального реєстру, їм заборонять фінансувати партії і брати участь у великій приватизації

Президент Зеленський заявив, що олігархи – це минуле

Верховна Рада у першому читанні ухвалила так званий законопроєкт про олігархів. Документ запропонував президент України Володимир Зеленський.

В законопроєкті прописані ознаки олігархів. РНБО вноситиме українських олігархів до спеціального реєстру. Їм заборонять фінансувати партії і брати участь у великій приватизації.

Зеленський привітав рішення Верховної Ради і заявив, що олігархи це минуле, вони мають стати просто великими бізнесменами.

Це дійсно боротьба з олігархами чи лише імітація, як з олігархами поводяться в інших країнах, обговорюємо у Свобода Live.

Учасники програми:

Олександр Мартиненко, гендиректор інформагентства «Інтерфакс Україна»;

Данило Гетманцев, народний депутат Україїни, «Слуга Народу»;

Кіра Рудик, народний депутат України, «Голос»;

Валерій Карбалевич, білоруський політолог;

Віталій Манський, російський режисер документального кіно;

Володимир Фесенко, політолог.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG