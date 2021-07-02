Законопроєкт про олігархів: боротьба чи імітація?

Верховна Рада у першому читанні ухвалила так званий законопроєкт про олігархів. Документ запропонував президент України Володимир Зеленський.
В законопроєкті прописані ознаки олігархів. РНБО вноситиме українських олігархів до спеціального реєстру. Їм заборонять фінансувати партії і брати участь у великій приватизації.
Зеленський привітав рішення Верховної Ради і заявив, що олігархи це минуле, вони мають стати просто великими бізнесменами.
Це дійсно боротьба з олігархами чи лише імітація, як з олігархами поводяться в інших країнах, обговорюємо у Свобода Live.
Учасники програми:
Олександр Мартиненко, гендиректор інформагентства «Інтерфакс Україна»;
Данило Гетманцев, народний депутат Україїни, «Слуга Народу»;
Кіра Рудик, народний депутат України, «Голос»;
Валерій Карбалевич, білоруський політолог;
Віталій Манський, російський режисер документального кіно;
Володимир Фесенко, політолог.
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