Що відомо про пожежу на заводі Коломойського у США та які реакції вона спричинила?

У Сполучених Штатах слідчі штату Огайо розслідують умисний підпал у пожежі минулого тижня на тамтешньому металургійному заводі, що належить українському олігарху Ігорю Коломойському, який перебуває під слідством Великого журі присяжних за відмивання грошей. Завод українського олігарха розташований в окрузі Трамбулл, що в штаті Огайо. Пожежа сталася 11 серпня.

Обставини пожежі

Із повідомлень місцевих джерел стало відомо, що горіла адміністративна будівля, а поруч із нею був лише один пожежний гідрант, який працював. Інші, за словами керівника пожежної служби Джо Наталі, були відключені у 2015 році.

Як повідомляє пресслужба місцевої пожежної служби, коли на місце займання прибули пожежники, то виявили, що майже жоден із гідрантів не працює, що ускладнило гасіння. Загалом боротьба з вогнем тривала шість годин.

«Ми, ймовірно, могли би впоратися з цим набагато швидше, якби гідранти працювали, тому що їх було декілька прямо у будівлі», – зазначив Джо Наталі.

«Коли ми приїхали, майже все було охоплено вогнем, тому ми дійсно не можемо сказати, де саме почалася пожежа. Скажу тільки, що це була одна з останніх будівель, адміністративна будівля», – прокоментував ситуацію керівник місцевої пожежної охорони порталові WKBN.

Про те, що пожежа, що на металургійному заводі Ігоря Коломойського в штаті Огайо у США, як підозрює слідство, могла бути результатом підпалу, повідомив американський журналіст Майкл Салла, редактор відділу журналістських розслідувань видання Pittsburgh Post-Gazette.

Він, із посиланням на джерело, знайоме з розслідуванням, вказав, що, окрім проблеми з гідрантами, на заводі була вимкнена електрика, та й у ту ніч не було блискавок – «тож самі уявіть, що там сталося».

Версія слідства

«Ми дійсно вважаємо, що то був свідомий підпал», – наводить Майкл Салла слова представника відділу розслідувань пожеж Браяна Бонерта.

Як зазначає Салла, пожежа спалахнула лише через два дні по тому, як управління генерального прокурора штату Огайо порушило велику справу проти цього заводу через грубі порушення вимог щодо захисту довкілля після того, як на його території виявили цілі пагорби токсичних відходів, які потрапляли в сусідню річку.

Журналіст нагадує, що Коломойський перебуває у США під слідством у справі про відмивання грошей, а саме про викрадення мільйонів доларів з українського банку і таємного вкладення їх у металургійні заводи на території США. Після нього залишалися порожні зруйновані будівлі, небезпечні умови виробництва і безробітні працівники, пише Майкл Салла, який також є автором розслідування про методи діяльності Коломойського у США, оприлюдненого в квітні виданням Pittsburgh Post-Gazette.

Металургійний завод Коломойського Warren Steel у місті Воррен (штат Огайо) не працював із 2016 року.

Журналісти називають це підприємство «банкоматом для виведених олігархом коштів». 80 мільйонів доларів надійшло на рахунок компанії в банку, але жоден долар не використали для потреб металургійного заводу, мовиться у згаданому розслідуванні.

Це один із 13 сталеливарних заводів у США, частину з яких, через погане управління, згодом закрили.

Американські ЗМІ раніше писали, що на підприємствах Коломойського сталося кілька вибухів і нещасних випадків через недотримання техніки безпеки. Також були зафіксовані порушення екологічних норм.

З 2016 року частина сталеливарних підприємств оголосили про банкрутство.

Реакції в Україні

Пожежа спалахнула минулого тижня, через два дні після того, як Генеральна прокуратура штату Огайо взялася за масштабну екологічну катастрофу через витік у річку небезпечних відходів із заводу Коломойського.

Це «той незручний випадок, коли спалити завод дешевше, ніж відшкодувати збитки, завдані довкіллю, пише у фейсбуці українська журналістка американського видання BuzzFeed Тетяна Козирєва:

«Ви вірите в умисний підпал із метою знищення доказів?» –запитує у своєму телеграм-каналі Сергій Лещенко, член Наглядової ради «Укрзалізниці».

Екологія

У США суворо карають за забруднення екології. За даними Ecobusiness Group, екологічне законодавство в країні передбачає не тільки великі штрафи, а й кримінальну відповідальність. Забруднення вод належить до категорії тяжких, за вчинення злочину порушнику загрожує штраф до 250 тисяч доларів, або позбавлення волі на термін до 15 років, або ж обидва покарання одночасно. Якщо порушник – юридична особа, розмір штрафу може бути збільшений до 1 мільйона доларів. До трьох років позбавлення волі передбачено за умисне забруднення або викид у води забруднювальних речовин без сертифіката; умисне знищення, приховування або фальсифікацію даних шкідливих речовин і матеріалів, що зберігаються або підлягають переробці.

Збіг обставин?

Пожежа на заводі в Огайо сталася через кілька днів по тому, як 6 серпня Мін’юст США подав скарги, в яких звинуватив Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова в розкраданні мільярдів доларів із «Приватбанку» для придбання американських активів, зокрема феросплавних і металургійних заводів, а також об'єктів нерухомості, зокрема комерційної нерухомості в Клівленді.

Занедбаний металургійний завод Warren Steel належить компанії Warren Steel Holdings, LLC (Делавер), яка зареєстрована 19 листопада 2001 року. Коломойський та Боголюбов відповідно пов’язані з нею через організацію з Британських Віргінських островів, що називається Halliwel Assets, Inc., та трасту з острова Джерсі (Нормандські острови), який має назву Marigold Trust Asset Management. Щонайменше 4,5 мільйона доларів, використані при купівлі заводу, були, на думку представників «ПриватБанку», «відмитими», – писала 2 роки тому у своєму розслідуванні програма Радіо Свобода «Схеми – корупція в деталях».

21 травня 2019 року «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, – а також їхніми наближеними особами і компаніями, зареєстрованими ними у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у 470 мільярдів доларів – тобто майже 13 річних бюджетів України.

Коломойський і Боголюбов заперечують звинувачення і стверджують, що купили об’єкти у США на гроші від продажу свого сталеливарного бізнесу.

«Коломойський знову стає подразником»

Ще на одну обставину, а саме, часу пожежі на американському заводі Ігоря Коломойського, звертає увагу, зокрема, Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital. У своєму блозі він пише про те, що подія мала місце коротко перед запланованим візитом президента України Володимира Зеленського до США:

«Коломойський знову стає подразником. Сильним подразником. І якраз напередодні візиту президента України до президента США в гості. Візиту до Байдена, який, як показують події, зовсім не є добрим дідусем. І який може сказати, як «американці не повинні боротися за афганців, якщо самі афганці не хочуть», так і те, що «американці не будуть допомагати Україні, якщо сама Україна не буде допомагати собі». Коли буде говорити про боротьбу з корупцією. Коли буде говорити про боротьбу з олігархами. І так, це внутрішньому споживачеві можна продавати закон «Про олігархів». Президентові США таку туфту не продаси», – пише Фурса.

«Ми звикли вважати, що українські олігархи дуже розумні. Але, спочатку український олігарх відмиває гроші в США. Що супер нерозумно. А потім у момент розслідування спалахує його завод у США. Цікаво, підпалити завод порадив той же чоловік, який до цього запропонував відмивати гроші через США? – запитує Фурса. – Один і той же чоловік запропонував зробити це перед візитом до Вашингтона? Перед візитом у США влаштувати пожежу в США?»

Коломойський, за словами Сергія Фурси, «зі самого першого дня був токсичним для Зеленського». «І залишається таким. І буде залишатися, поки не сяде на літак у США, – зазначає він. – І найкращий подарунок, який може зробити Зеленський Байдену, це якщо привезе з собою Ігоря Валерійовича. Тоді може і дідусь не буде дуже злим. Але це з розряду фантастики. А значить дідусь буде злий. І згадає все. І «Нафтогаз». І боротьбу з корупцією. І боротьбу з олігархами», – міркує Сергій Фурса. І робить висновок: «А за Коломойським все одно прийдуть. І чим більше ти дратуєш американського обивателя, тим швидше за тобою прийде американська система правосуддя».