Справа щодо Коломойського в Ізраїлі: правда чи фейк?

В Ізраїлі ведеться розслідування щодо українського олігарха Ігоря Коломойського, повідомляє видання KyivPost. Сам олігарх це називає «фейком».

Про що саме йдеться? Та яке майбутнє може чекати на Ігоря Коломойського?

У чому суть?

9 липня видання KyivPost повідомило: за інформацією його джерел, за підозрою у шахрайстві поліція Ізраїлю проводить розслідування щодо українського олігарха Ігоря Коломойського та його соратників.

Як пояснюють автори матеріалу, партнери Коломойського нібито не заплатили $20 млн за вугілля, яке вони купили у 2019 році у компанії білоруського олігарха Миколи Вороб'я і перепродали українській державній енергетичній компанії «Центренерго»: просто закрили свою компанію.

За інформацією KyivPost, у квітні цього року представники продавця подали до ізраїльської поліції заяву про ймовірне шахрайство Коломойського і його соратників, але офіційного звинувачення, за даними журналістів, наразі жодному з фігурантів ніхто поки висунув.

Що каже про це Коломойський?

У коментарі KyivPost Ігор Коломойський зазначив, що йому нічого не відомо про це кримінальне розслідування і додав, що не веде справи з білоруським олігархом Вороб'єм.

А от у коментарі Радіо Свобода 12 липня він назвав «фейком» інформацію про ізраїльське розслідування щодо себе, зауваживши, що, за його даними, цього провадження не існує. Водночас обґрунтувати більш детально ці слова Коломойський поки що відмовився.

Що каже про це поліція Ізраїлю?

Радіо Свобода також звернулось з офіційним запитом до ізраїльської поліції, у якому попросило підтвердити або спростувати інформацію про можливе розслідування проти Ігоря Коломойського та його соратників. Наразі чекаємо відповіді.

Чи може Коломойський взагалі опинитися за ґратами?

Політолог Олег Саакян не виключає такого розвитку подій.

«Це лише питання часу: це станеться або в залежності від того, як справи щодо нього будуть розвиватися за кордоном, або ж це може бути політичний час в Україні, тобто проходження Володимиром Зеленським екватору президентства і підготовки до другої каденції, перед якою йому важливо б було продемонструвати посадку якоїсь «великої риби». А ще краще, якби ця «рибина» асоціювалася з ним, тоді можна одразу згадати про Лі Куан Ю», – вважає експерт.

А от політолог Володимир Фесенко вважає, що Коломойський навряд чи отримає реальний тюремний термін.

«Я не впевнений, що Коломойський особисто підписував якісь документи. Швидше за все, він діяв через топ-менеджерів своїх структур. Тому, чи вдасться вийти на самого Коломойського і як це зробити, – це велике питання. Хоча слабке місце Коломойського –​ його язик: він десь щось міг сказати, це могли записати, і ось тут щось може бути. Але все одно, враховуючи можливості Коломойського, його гроші, його адвокатів, посадити його буде дуже і дуже непросто», – говорить політолог.

Сам Коломойський відповідати на запитання Радіо Свобода про те, чи може загрожувати йому реальне ув'язнення, відмовився, зазначивши, що не коментуватиме тем, які пов'язані із кримінальними провадженнями щодо нього.

Який вплив має олігарх Коломойський за президента Зеленського?

Ситуація навколо Коломойського погіршується, вважає політолог Олег Саакян.

«Справа в Ізраїлі – це ще один виток закручування гайок навколо нього. Тепер у нього залишилась лише Україна із країн, де він може перебувати принаймні не за ґратами», – говорить експерт.

За його оцінкою, Коломойський «став токсичним» як на міжнародній, так і на внутрішньоукраїнській арені.

«Він не наростив свого впливу, незважаючи на те, що розраховував це зробити, і його медіагрупа активно підтримувала на виборах чинного президента. Тут він вже точно програв один раз. Два – це те, що ми бачимо поодинокі, але невдачі по його сумнівних економічних проєктах на території України, де, здавалося б, у іншого олігарха все би і зрослось, з владою зміг би домовитись», – зазначає Саакян.

Тим часом політолог Володимир Фесенко вважає, що оцінка впливу Коломойського була завжди перебільшеною.

«Певні впливи були, контакти були, були свої люди у фракції, але ніякого вирішального впливу на команду Зеленського не було. Окрім того, за ці два роки ми побачили поступове і неухильне зменшення навіть такого впливу Коломойського як на самого Зеленського, так і на політику команди Зеленського», – пояснює він.

Загалом Фесенко вважає, що олігарх наразі зацікавлений у мирному співіснуванні з президентом.

Сам Коломойський у нещодавньому коментарі Радіо Свобода визнав, що має можливість впливати на ситуацію в країні, однак запевнив, що не користується цим.

«Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюсь я цим? Ні. Не користуюся, тому що у мене немає жодного взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви запитуєте, хто може впливати на якісь речі, пов'язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогоднішній день від якихось ухвалених законів чи тих, які можуть ухвалити», – наголосив олігарх.

Він також запевнив, що не спілкується ні з міністрами, ні з Офісом президента, ні з президентом.