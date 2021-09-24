Спецпосланець США в Гаїті подав у відставку через депортацію мігрантів

Спеціальний посланець США на Гаїті подав у відставку на знак протесту проти депортації тисяч мігрантів назад до карибської країни після того, як вони в останні дні перетнули американо-мексиканський кордон у пошуках притулку.

Даніель Фут, кадровий дипломат, охарактеризував Гаїті як «розвалену державу», яка не може підтримати мігрантів, які повернулися.

«Я не буду асоціюватися з нелюдським і контрпродуктивним рішенням Сполучених Штатів депортувати тисячі гаїтянських біженців і нелегальних іммігрантів», – сказав Фут в листі держсекретареві США Ентоні Блінкену 23 вересня.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс відкинув критику Фута, заявивши, що посланець неправильно охарактеризував обставини своєї відставки.

«Він не зміг скористатися широкими можливостями, щоб висловити стурбованість з приводу міграції під час свого перебування на посаді, і замість цього повважав за краще піти у відставку», – сказав Прайс.

Гаїті, найбідніша країна в Західній півкулі, в липні там був убитий президент, а минулого місяця стався сильний землетрус.

15 тисяч людей перетнули кордон і розбили табір під мостом в Дель-Ріо, штат Техас. Криза посилилася після того, як в соціальних мережах з’явилися фотографії, на яких прикордонники верхи на конях застосовують агресивну тактику щодо мігрантів.

За словами представників Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), Сполучені Штати повернули понад 1400 мігрантів і виселили з табору більш ніж 3200 осіб.

В Агентстві ООН у справах біженців висловили глибоку стурбованість масовими депортаціями, вказавши, що без належної перевірки на потребу захисту такі дії можуть бути незаконними по міжнародному праву.