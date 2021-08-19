Землетрус на Гаїті: кількість жертв перевищила 2000

За останніми даними, жертвами потужного землетрусу на Гаїті стали 2189 людей. Про це повідомили у Агентстві цивільного захисту Карибського басейну.

Постраждали від стихійного лиха близько 12 тисяч людей. Зниклими без вісти оголосили ще 332 людини.

Рятувальні операції на Гаїті тривають.

Внаслідок підземних поштовхів були зруйновані та пошкоджені десятки тисяч будинків.

В чотирьох провінціях, які постраждали від землетрусу, уряд оголосив надзвичайних стан принаймні на місяць.

Проблеми, з якими нині стикається Гаїті, посилюються політичною кризою, що охопила країну після вбивства президента Жовенеля Моїза 7 липня, пандемією та серйозним економічним спадом.