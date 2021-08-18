Землетрус на Гаїті: кількість загиблих зросла майже до 2000

На Гаїті кількість жертв потужного землетрусу зросла до 1941, на острів обрушився тропічний шторм.

За даними влади, постраждали внаслідок землетрусу 9900 людей. Негода заважає рятувально-пошуковим роботам. Було зруйновано понад 60 тисяч будинків, чимало громадських будівель пошкоджені.

«Ситуація дуже складна. Населення прямо стикається з широким спектром нагальних гуманітарних потреб», – заявив прем’єр-міністр Аріель Генрі.

Влада Гаїті подякувала національним та міжнародним партнерам, які допомагали у рятівній операції та наданні допомоги.

Опівдні 17 серпня центр шторму «Грейс» знаходився на захід від Гаїті.

Національний центр ураганів США повідомив, що шторм скине на Гаїті до 10 сантиметрів опадів. Очікується, що дощ призведе до швидкої повені та можливих зсувів ґрунту.

Проблеми, з якими нині стикається Гаїті, посилюються політичною кризою, що охопила країну після вбивства президента Жовенеля Моїза 7 липня, пандемією та серйозним економічним спадом.