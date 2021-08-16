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Землетрус на Гаїті: кількість загиблих сягнула майже 1300

За даними станом на 15 серпня, постраждали понад 5700 людей

Кількість загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті сягнула 1297 осіб. Про це повідомила місцева влада.

З сусідніх країн у Гаїті прибули пошуково-рятувальні групи.

За даними станом на 15 серпня, постраждали понад 5700 людей. Лікарні Гаїті переповнені. Влада намагається якнайшвидше доправити лікарів в постраждалі райони, оскільки сьогодні Гаїті має дістатися тропічний шторм «Грейс».

За даними Агентства цивільного захисту Гаїті, землетрусом зруйновано понад 700 будівель, зокрема лікарні та школи, пошкоджено 3778 будинків, завдано значної шкоди дорогам та іншій інфраструктурі.

Сусідні країни, зокрема Домінікана та Мексика відправили у Гаїті продукти та медикаменти. Колумбія – пошуковий персонал. США також надіслали припаси та рятувальників зі спеціальним обладнанням.

Проблема, з якою нині стикається Гаїті, посилюється політичною кризою, що охопила країну після вбивства президента Жовенеля Моїза 7 липня, пандемією та серйозним економічним спадом.

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