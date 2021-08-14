Через потужний землетрус на Гаїті загинули близько 30 людей

Щонайменше 29 людей загинули в результаті сильного землетрусу в острівній державі Гаїті, що в Карибському морі.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,2 стався всього за кілька днів до прогнозів про те, що на острів обрушиться тропічний шторм.

Влада припускає, що число жертв буде рости, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Люди в столиці країни Порт-о-Пренсі повибігали на вулиці, хоча влада не звітує про якісь серйозні збитки там.

Гаїті все ще відновлюється після землетрусу, що стався понад десять років тому, в результаті значна частина Порт-о-Пренса перетворилася на руїни, загинули близько 300 тисяч людей.

Країна опинилася в політичній кризі після того, як минулого місяця був убитий президент Жовенель Моїз.

Гаїті вважається найбіднішою країною в Західній півкулі.