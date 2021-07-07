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Президента Гаїті вбито у нього вдома – прем’єр

Президент Гаїті Жовенель Моїз

Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили у власному будинку. Про це заявив прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф, який тимчасово виконуватиме обов’язки глави держави.

Він сказав, що група невстановлених осіб атакувала приватну резиденцію Моїза вночі та застрелила його.

Зазначається, що дружина президента перебуває у лікарні.

У жовтні 2018 року під час церемонії, присвяченій 212-й річниці смерті засновника держави Жан-Жака Дессаліна, в Моїза стріляли. Президент серйозно не постраждав і був евакуйований в безпечне місце, але трьох його охоронців поранили.

У березні у Гаїті відбулися акції протесту проти запропонованих Моїзом поправок до конституції. Серед запропонованих заходів було скасування посади прем’єр-міністра і верхньої палати парламенту – Сенату, а також дозвіл президенту займати два п’ятирічні терміни поспіль (зараз між ними має бути перерва). Референдум був призначений на 27 червня, але його перенесли на невизначений термін.

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