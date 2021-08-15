Землетрус стався на Гаїті: загиблих понад 300

Число жертв потужного землетрусу магнітудою 7,2, який стався 14 серпня на Гаїті, зросло до 304, повідомила Агенція цивільного захисту країни. Ще щонайменше 1800 людей зазнали поранень.

Більшість людей загинули на півдні країни. Прем’єр-міністр Аріель Анрі оголосив надзвичайний стан в усій країні впродовж місяця.

Епіцентр землетрусу розташований приблизно за 125 кілометрів на захід від столиці країни, міста Порт-о-Пренс, близько 8:30 ранку за місцевим часом, повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Землетрус відчувався і в Порт-о-Пренсі, але не завдав там серйозної шкоди.

11 років землетрус магнітудою 7 балів перетворив більшу частину Порт-о-Пренса на руїни, тоді загинули приблизно 300 тисяч людей. Гаїті не повністю оговталася від наслідків того землетрусу.

Минулого місяця країна занурилася в політичний хаос після того, як президент Жовенель Моїз загинув унаслідок нападу організованої групи на його будинок.

Гаїті – бідна країна, розташована в Карибському басейні. Займає західну частину однойменного острова, має сухопутний кордон зі значно успішнішою Домініканською Республікою.