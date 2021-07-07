Світові лідери співчувають родині вбитого президента Гаїті

Лідери держав світу висловлюють співчуття родині вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза, вказуючи на стурбованість можливим подальшим розвитком ситуації в одній з найбідніших країн.

«Це жахливий злочин. Ми підтримуємо народ Гаїті і залишаємося напоготові, щоб надати йому необхідну допомогу», – заявила речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, адміністрація президента США Джо Байдена збирає всю пов’язану з убивством інформацію.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що шокований звісткою.

«Наші співчуття родині президента і громадянам Гаїті», – заявив Джонсон, закликавши «зберігати спокій».

Президент Колумбії Іван Дуке Маркес закликав Організацію американських держав скерувати в Гаїті екстрену місію, щоб, як він висловився, «захистити демократію».

У свою чергу, прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф закликав ООН якнайшвидше обговорити ситуацію на засіданні Ради безпеки. Жозеф вказав на необхідність міжнародного розслідування загибелі президента Гаїті.

53-річного президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили у власному будинку – за попередніми даними – група невстановлених осіб, яка атакувала приватну резиденцію Моїза, застрелила його.

Моїз офіційно вступив на посаду в лютому 2017 року. На адресу його оточення звучали звинувачення в корупції. Серія антиурядових виступів нерідко супроводжувалася погромами.

Опозиція звинувачувала Моїза в спробах встановити диктаторський режим і залишитися при владі понад визначений Конституцією термін. Опозиція стверджувала, що фактично п’ятирічний президентський термін Моїза закінчився в лютому цього року. І саме в лютому 2021-го він сам заявляв про змову з метою його вбивства і держперевороту.

Гаїті перебуває в стані хронічної кризи в економіці (з високим рівнем інфляції), проблемами в політичній і соціальній сферах. У столиці країни Порт-о-Пренсі сплеск вуличної злочинності і насильства з боку озброєних банд.