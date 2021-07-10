США не планують надання військової допомоги владі Гаїті – Reuters

США не планують найближчим часом надавати військову допомогу владі Гаїті. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації Джо Байдена.

Раніше агенція повідомила, що з проханням ввести війська влада Гаїті звернулася до США 7 липня, незабаром після того, як президент країни загинув унаслідок нападу озброєних людей на його резиденцію.

За інформацією Reuters, прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф надіслав до Вашингтона лист із проханням про введення військ (журналіст агентства обізнаний із вмістом документа). Президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен обговорили цей лист. Офіційної заяви у відповідь на нього поки не публікувалося.

Reuters повідомляє, що Жозеф також попросив військової допомоги ООН, передавши лист співробітникам організації на Гаїті. Там заявили, що звернення буде вивчене, але ухвалювати рішення про відправку військ може тільки Рада безпеки.

Президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий під час нападу на його резиденцію в ніч на 7 липня. За даними влади країни, атаку здійснили найманці з Колумбії та США. У чиїх інтересах діяли нападники, невідомо.

Через два дні після нападу влада Гаїті оголосила, що четверо підозрюваних застрелені поліцією, ще двоє затримані.