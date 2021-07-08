Четверо підозрюваних у вбивстві президента Гаїті загинули під час стрілянини, ще двох затримали

Поліція Гаїті заявила про загибель чотирьох ймовірних «найманців» і затримання ще двох й зв’язку з убивством президента країни Жовенеля Моїза в його будинку напередодні.

Інші підозрювані все ще на волі, стверджують правоохоронці.

Вбивство 53-річного президента Моїза створило виклики щодо того, хто успадкує його посаду, і поставило бідну острівну державу під загрозу подальшого хаосу.

Тимчасовий прем’єр-міністр Клод Жозеф оголосив національний «стан облоги» і заявив, що наразі виконуватиме обов’язки голови держави.

Від початку не було жодних версій щодо того, хто стояв за вбивством. За повідомленнями, нападники на дім голови держави в передмісті столиці Порт-о-Пренс були в масках, які носять службовці Управління США по боротьбі з наркотиками.

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Перша леді Мартін Моїз була важко поранена. Як повідомляється, її транспортували повітрям до Флориди для лікування.

У жовтні 2018 року під час церемонії, присвяченій 212-й річниці смерті засновника держави Жан-Жака Дессаліна, в Моїза стріляли. Президент серйозно не постраждав і був евакуйований в безпечне місце, але трьох його охоронців поранили.

У березні у Гаїті відбулися акції протесту проти запропонованих Моїзом поправок до конституції. Серед запропонованих заходів було скасування посади прем’єр-міністра і верхньої палати парламенту – Сенату, а також дозвіл президенту обіймати два п’ятирічні терміни поспіль (зараз між ними має бути перерва). Референдум був призначений на 27 червня, але його перенесли на невизначений термін.