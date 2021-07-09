Гаїтянська поліція розповіла, хто стоїть за вбивством президента

Поліція Гаїті повідомила, що за нещодавнім убивством президента країни Жовенеля Моїза стоїть загін з 28 людей.

8 липня правоохоронці розповіли, що до складу групи входять 26 колумбійців та двоє американців гаїтянського походження.

«Іноземці приїхали в нашу країну, щоб убити президента», – заявив на пресконференції шеф поліції Леон Чарльз.

За його словами, поліції вдалося затримати 15 колумбійців та американців. Троє нападників були вбиті, ще вісім переховуються.

Міністр оборони Колумбії Дієго Молано заявив, що, за попередньою оцінкою, деякі з убивць були колишніми військовослужбовцями колумбійської армії.

Офіційні особи поки не назвали мотив вбивства і не висловили припущень, хто його замовив. Є також питання щодо того, чому служба безпеки президента не змогла його захистити.

Смерть Моїза спричинила погіршення ситуації у країні, яка й так вже багато років переживає політичну кризу. Наразі в Гаїті навіть немає діючого парламенту.

Тимчасовий глава держави, прем’єр-міністр Клод Жозеф оголосив в Гаїті надзвичайний стан. Втім, раніше цього тижня Моїз встиг призначити нового прем’єра Аріеля Генрі, та він не склав присягу.

Нові президентські і парламентські вибори у Гаїті заплановані на 26 вересня.