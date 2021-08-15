Землетрус на Гаїті: число жертв перевищило 700

Число загиблих унаслідок землетрусу на Гаїті, що стався 14 серпня, яких виявили на цей час, склало вже 724 людини, ще не менш ніж 2 тисяч 800 осіб травмовані, повідомила служба цивільної оборони цієї карибської острівної країни.

За цим повідомленням, більшість людей загинула на півдні Гаїті. Рятувальники і пересічні громадяни змогли врятувати живими багато людей із руїн будинків, готелів чи церков.

Землетрус ударив приблизно за 125 кілометрів на захід від столиці Порт-о-Пренса, де він був відчутним, але не заподіяв значної шкоди в місті.

Унаслідок землетрусу, магнітуду якого оцінюють у 7,2, прем’єр-міністр країни Арієль Анрі оголосив надзвичайний стан у всій країні терміном на один місяць.

Він закликав усю країну, включно з не потерпілими від землетрусу регіонами, об’єднатися для надання допомоги потерпілим – продуктами харчування, тимчасовим притулком, психологічною підтримкою й іншою допомогою.

Про землетрус повідомили у США президентові Джо Байденові і віцепрезидентці Камалі Гарріс. Байден схвалив надання термінової допомоги і призначив адміністраторку Агентства міжнародного розвитку США Саманту Павер чільною відповідальною за координацію цієї допомоги.

За даними гуманітарних організацій, Гаїті ще досі не подолало повністю наслідки попереднього руйнівного землетрусу 2010 року магнітудою 7,0, який майже повністю зруйнував Порт-о-Пренс і призвів до загибелі, за оцінками, 300 тисяч людей.

А минулого місяця країна опинилася в стані політичного хаосу, коли в Гаїті був убитий президент Жовенель Моїз.

Крім того, країна змагається з наслідками пандемії COVID-19.

До того ж, за прогнозами, ввечері 16 серпня по Гаїті має вдарити тропічна буря «Ґрейс».