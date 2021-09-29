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Єврокомісія до кінця року сподівається розпочати переговори про вступ до ЄС Албанії та Північної Македонії

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що сподівається розпочати переговори про вступ до Європейського союзу з Албанією та Північною Македонією до кінця року.

Про це вона заявила 28 вересня під час візиту до столиці Албанії Тирани. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Єврокомісія «зробить усе, щоб подолати перешкоди, які у нас є зараз».

Голова Єврокомісії перебуває у регіональному турі напередодні саміту ЄС – Західні Балкани, призначеного на 6 жовтня.

У країнах Західних Балкан, які прагнуть вступити до ЄС, зростає розчарування через дуже повільний прогрес на цьому шляху.

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