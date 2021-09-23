Єврокомісія пропонує затвердити USB-C як універсальний стандарт для зарядних пристроїв, в Apple проти

Європейська комісія пропонує ухвалити законопроєкт, яким від виробників вимагають універсального рішення для зарядних пристроїв до смартфонів та інших невеликих гаджетів.

Відповідний законопроєкт зобов’яже всіх виробників випускати зарядки з кабелями USB-C. Більшість виробників пристроїв вже послуговуються саме цією технологією.

Основним противником такого рішення є американська компанія Apple, чиї iPhone випускаються з власним портом для зарядки Lightning, хоча останніх моделях є кабелі, які можна підключити до роз’єму USB-C. У корпорації заявили, що такий крок завдасть шкоди інноваціям.

«Зарядні пристрої живлять всі наші найважливіші електронні пристрої. З появою все більшої кількості пристроїв продається все більше і більше зарядних пристроїв, які не є взаємозамінними або непотрібними. Ми хочемо покласти цьому край», – заявив комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

За його словами, ухвалення цього закону стане «важливим кроком до підвищення зручності [для європейських споживачів] і скорочення відходів».

За підрахунками авторів ініціативи, вона дозволить користувачам економити 250 мільйонів євро щорічно, а також на 1100 тонн скоротить кількість електронних пристроїв, які кожен рік викидають європейці, адже старі зарядні пристрої можна буде використовувати з новими гаджетами.

Минулого року у ЄС продали близько 420 мільйонів мобільних телефонів або інших портативних електронних пристроїв.