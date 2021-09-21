Apple розробляє технологію діагностики депресії за допомогою смартфона – The Wall Street Journal

Компанія Apple працює над технологіями, що дозволяють діагностувати депресію і когнітивні порушення, наприклад, при хворобі Альцгеймера, за допомогою датчиків, вбудованих в айфони, повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ), посилаючись на слова анонімних джерел і документи.

Розробники прагнуть створити алгоритми, які зможуть виявляти депресію і когнітивні порушення, аналізуючи дані датчиків у пристроях Apple, в тому числі дані про фізичну активність, режим сну, манеру набору тексту.

Проєкт Apple із визначення депресії, стресу і тривоги називається Seabreeze, компанія працює над ним разом із Каліфорнійським університетом у Лос-Анджелесі. Проєкт з діагностики когнітивних порушень отримав кодову назву Pi, над ним також працює фармацевтична компанія Biogen.

Джерела WSJ кажуть, що, якщо раніше програми, що аналізують стан здоров’я, стосувалися насамперед «розумних годинників» Apple, то нові розробки будуть орієнтовані на айфони. В Apple розраховують, що алгоритми працюватимуть на пристроях користувачів і не стануть відправляти дані на сервери компанії.

За даними видання, у Apple також є спільний проєкт з Університетом Дьюка, в рамках якого планується створити алгоритм, який допомагає виявити розлади аутичного спектру у дітей. Згідно з документами, передбачається, що камера айфона, зокрема, спостерігатиме, як маленькі діти зосереджуються і як часто вони розгойдуються взад-вперед.

Дослідницькі проєкти перебувають на початковій стадії і можуть ніколи не перетворитися на повноцінні інструменти, додають джерела видання.

Представники Apple, Biogen і Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі відмовилися від коментарів.