Єврокомісія виділила Україні другий транш у 600 млн євро – Зеленський і Шмигаль дякують

Європейська комісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Президент України Володимир Зеленський у твіттері привітав це рішення і висловив вдячність.

«Вітаю рішення Європейської комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 мільйонів євро. Вдячний ЄС, президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і віцепрезиденту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19», – написав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також привітав схвалення Єврокомісією рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги.

«Вдячний Єврокомісії та Валдісу Домбровскісу за надання Україні 600 млн євро 2-го траншу макрофінансової допомоги, який дасть нам можливість відновити економіку після COVID-19. Поглиблюємо наші відносини, продовжуємо реформи, завдяки яким зміцниться стійкість Європи», – також у твітері написав Шмигаль.

Ще напередодні Денис Шмигаль давав менш оптимістичний прогноз. Він казав, що Україна очікує 600 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги ЄС лишень у листопаді – після сигналу від Міжнародного валютного фонду.

Перший транш Європейської комісії від імені ЄС в розмірі 600 млн євро Україна отримала в грудні минулого року в рамках програми макрофінансової допомоги, пов’язаної з COVID-19.