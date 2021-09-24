Єврокомісія вітає ухвалення в Україні закону про олігархів

Європейська комісія вітає ухвалення Верховною Радою України у другому читанні закону про олігархів, заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

«Ми вітаємо рішучість президента Зеленського звернути увагу на глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України. Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною Радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед. Ми очікуємо, що закон буде виконуватися повністю, рішуче і юридично обґрунтованим чином», – йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії додають, що «крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації».

«Україна доклала багато зусиль, щоб закрити простір для корупції, в тому числі очищення банківського сектора і забезпечення прозорості державних закупівель. Ми закликаємо продовжувати ці зусилля в інших секторах, уражених корупцією. Зміцнення запланованих та існуючих інститутів (таких як органи, що відповідають за верховенство закону, включаючи судову систему; Антимонопольний комітет; суспільне мовлення; незалежний регулятор преси, серед іншого) повинно бути в центрі цієї боротьби за зміцнення верховенства права, закону, зміцнити довіру українських громадян до державних установ і, що важливо, розкрити економічний потенціал України на благо всього народу України», – йдеться в повідомленні.

Напередодні український парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про деолігархізацію, запропонований президентом. Ним, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів. Рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.