Верховна Рада ухвалила закон про олігархів у другому читанні

Парламент підтримав закон про «запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», відомий як закон про олігархів, у другому читанні на засіданні 23 вересня.

За документ проголосували 279 народних депутатів, проти – 54, 27 утрималися, 19 не голосували. Розподіл по фракціях такий:

«Слуга народу»: 229 «за», один проти

«Опозиційна платформа – За життя»: 20 «проти»

«Європейська солідарність»: 23 «проти», один утримався

«Батьківщина»: 20 утрималися

«Партія «За майбутнє»: 18 «за»

«Голос»: 11 «за», п’ятеро «проти», один утримався

«Довіра»: 15 «за»

позафракційні: шестеро «за», п’ятеро «проти»

Цьому передувало бурхливе обговорення, викликане процедурою розгляду. «Слуга народу» запропонувала розглядати документ «постатейно» – комітет питань національної безпеки, оборони та розвідки виокремив 12 ключових правок, підтримка яких автоматично означала відхилення інших схожих правок.

Дві фракції – «Батьківщина» та «Європейська солідарність» виступили за відсторонення віцеспікера Руслана Стефанчука від головування на засіданні через нібито порушення регламенту.

Це було пов’язано із відмовою від розгляду кожної окремої поправки, як цього вимагали представники «Європейської солідарності» та «Батьківщини». Вони у своїх виступах наполягали на тому, що для ефективної деолігархізації необхідне посилення позицій Антимонопольного комітету.

Втім, зала, де більшість має «Слуга народу», не підтримала відсторонення Стефанчука. Після цього член оборонного комітету Федір Веніславський представив 13 правок, кожна отримала підтримку більшості, попри протест представників опозиції.

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1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроєкт «про олігархів», запропонований президентом. Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозував, що понад 230 народних депутатів підтримають у другому читанні законопроєкт про олігархів.

Проєктом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.