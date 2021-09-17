Апарат РНБО підготував «систему моніторингу» олігархів – Данілов

Апарат Ради національної безпеки і оборони підготував інформаційно-аналітичну систему для впровадження закону про олігархів. Про це на брифінгу 17 вересня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, на засіданні 17 вересня Рада заслухала звіт апарату з цього питання.

«Ми мали звіт про те, що апаратом РНБО розроблена та введена в експлуатацію в серпні 2021 року сучасна інформаційно-аналітична система… яка має систему третього класу, найвищого рівня складності, яка зможе в процесі робити моніторинг всіх людей, які після прийняття закону про олігархів у Верховній Раді мають бути під системою нашого моніторингу. Така система готова», – сказав він.

Данілов додав, що ця система може працювати з відкритими даними, документами з грифами «для службового користування» та «таємно».

«Це перша система, яка має таку розгалужену систему і такий захист. Система побудована для того, щоб ми, в разі ухвалення в Раді закону, одразу змогли відреагувати на всі ті питання, які перед нами буде ставити законодавець», – зазначив секретар РНБО.

У липні Олексій Данілов повідомляв, що президент України та Рада національної безпеки та оборони України доручили державним органам підготувати проєкт моніторингу осіб, яких називають олігархами.

1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроєкт «про олігархів». За це рішення проголосували 275 депутатів.