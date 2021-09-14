23 інвестори хочуть скористатися послугами «інвестиційних нянь» – прем’єр

23 інвестори виявили бажання скористатися послугами так званих «інвестиційних нянь», заявив на брифінгу 14 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Інвестиційні няні в Україні є. Ключовою «інвестнянею» в Україні визначена установа UkraineInvest. На сьогодні, уже дев’ятеро працівників визначені супроводжуючими особами для великих інвестпроєктів. На сьогодні звернулося уже понад 23 інвестори, які хочуть скористатися перевагами цього закону», – сказав Шмигаль.

Він додав, що загальна сума інвестицій, які планують вкласти в Україну, складає понад два мільярди доларів.

«Вони (інвестори – ред.) повністю пройшли процедури верифікації, відповідають параметрам закону про великі інвестиції і готові працювати. Частина з них буде робити вкладення вже цього року, частина – наступного року», – зазначив прем’єр.

У лютому президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні», відомий як закон про «інвестиційних нянь».

Закон передбачає можливість отримання податкових пільг для реалізації великих інвестиційних проєктів. При цьому загальний обсяг держпідтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт. Згідно з документом, підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій і науково-технічній галузях; охороні здоров’я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.