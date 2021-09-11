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«Маємо сьогодні щонайменше 2-3 олігарха в аграрній сфері» – Данілов

На думку Олексія Данілова, саме відсутність вільного продажу сільськогосподарської землі зіграла роль у становленні олігархічної системи в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав мораторій на продаж сільськогосподарської землі прикладом впливу олігархів в Україні. Про це він сказав під час виступу на форумі YES Brainstorming 11 вересня.

«Вони (олігархи – ред.) насправді працюють доволі акуратно, вони такі чемні люди. Яскравий приклад – це коли десятки років в Україні саме латифундисти, яким потрібен був час, щоб накопичити свої земельні банки, користувалися можливістю, корумпували нашу Верховну Раду і вона постійно відмовляла в питанні вільного продажу землі», – сказав він.

На думку Данілова, саме відсутність вільного продажу сільськогосподарської землі зіграла роль у становленні олігархічної системи в Україні.

«Ми маємо сьогодні вже щонайменше два-три олігарха саме в аграрній сфері, які побудували свою систему завдяки тому, що наше законодавство… В грудні це було як «Отче наш», що наші депутати кажуть: «ні-ні, ви не можете розпоряджатися своєю власністю, ви маєте бути такими собі нібито власниками з забороною розпоряджатися своїм майном», – додав він.

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Данілов також згадав про ліквідацію низки банків у 2014-2015 роках у ході очищення банківської системи.

«Певні речі які відбуваються в банківській системі, мене дивують. 96 мільярдів ми з вами сплатили з наших власних грошей за нібито ту ситуацію, що якісь власники щось там не додають. І наступний кейс, які буде розглядати в апараті РНБО за дорученням президента – як сталося, що грошей немає, олігархи додаткові з’явилися після банкопадів у нашій країні», – заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони.

1 липня офіційно стартував ринок землі в Україні. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

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