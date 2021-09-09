«Не знаю, що є у CNN, у РНБО жодного документа про будь-яку операцію немає – Данілов про «Вагнергейт»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відмовився коментувати факти, наведені CNN у так званій справі «Вагнергейту».

«Я не знаю, що є у CNN. Я заявляв і ще раз заявляю: перше – жодного документу про будь-яку операцію в апараті РНБО, я не знаю її назви, її не існує. Я вже це казав. Друге: коли починають публічно проговорювати про ті чи інші спецоперації, які мал проводити спецслужби, – це моветон. Ніхто не знає, що відбувалося, і про це, навіть, якщо була операція зірвана чи не зірвана і про це починають публічно про це говорити, то ще раз наголошую, розвідники так не роблять», – сказав Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Повністю інтерв’ю з секретарем РНБО Олексієм Даніловим – у суботу, 11 вересня, на платформах Радіо Свобода.

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер». У виданні стверджують, що до підготовки була причетна й американська розвідка, хоча офіційно Вашингтон заперечив свою причетність. В Офісі президента стверджують, що матеріал не містить посилань на факти, а його поява вигідна російським спецслужбам.

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».