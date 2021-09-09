«Вагнергейт»: у «Слузі народу» кажуть, що наведені CNN факти можуть бути підтверджені чи спростовані під час засідань ТСК

Голова парламентського комітету у закордонних справах, депутат від «Слуги народу» і член ТСК з розслідування ймовірних дій посадовців, які несли загрозу нацбезпеці України, Олександр Мережко не виключив у розмові з Радіо Свобода, що факти, наведені CNN у так званій справі «Вагнергейту», можуть бути підтверджені або спростовані під час засідань ТСК.

«Я входжу до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради (ТСК), яка розглядає цю справу. Але наразі у мене немає підтвердженої інформації щодо цієї операції, якщо вона дійсно мала місце. Можливо, інформацію буде представлено на одному з перших засідань ТСК, яке буде проведене у закритому режимі», – анонсував депутат.

19 травня парламентарі не підтримали створення ТСК про розслідування ймовірного зриву «спецоперації» щодо військової компанії «Вагнера», проте створили ТСК з дещо ширшими повноваженнями – для розслідування ймовірних дій посадовців, які несли загрозу нацбезпеці України.

Зі свого боку депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко закликає розслідувати цю ситуацію. Але стверджує, що створення спеціальної ТСК, суто щодо «вагнерівців», блокують.

«Як на мене, це має бути розслідувано. Ми маємо дізнатися найголовніше питання, хто злив всю цю операцію. І є підозри про те, що це було зроблено з Офісу президента України. І це вже тягне на державну зраду. Це є злочин. Тому, безумовно, я сподіваюся, може хоч зараз колеги по парламенту підтримають нашу ініціативу створити тимчасову слідчу комісію щодо справи «вагнерівців» і нарешті розслідувати її. Не хочуть «слуги народу» її створювати... Ну, може, зараз вони змінять свою думку. Ми подавали відповідні проєкти вже декілька разів», – сказав Гончаренко.

Напередодні в ефірі «5 каналу» голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не бачить проблем зі створенням тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування винятковво зриву операції із затримання «вагнерівців».

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер». У виданні стверджують, що до підготовки була причетна й американська розвідка, хоча офіційно Вашингтон заперечив свою причетність. В Офісі президента стверджують, що матеріал не містить посилань на факти, а його поява вигідна російським спецслужбам.

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».