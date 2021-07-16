Зеленський та РНБО доручили підготувати систему моніторингу олігархів – Данілов

Президент України та Рада національної безпеки та оборони України доручили державним органам підготувати проєкт моніторингу осіб, яких називають олігархами. Про це заявив на брифінгу 16 липня секретар РНБО Олексій Данілов.

«Президент і РНБО доручили апарату РНБО, членам РНБО, Антимонопольному комітету, СБУ, усім органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проєкт системи моніторингу щодо тих осіб, яких ми з вами звикли називати олігархами. Система буде зрозуміла, всім буде зрозуміло, щодо чого буде застосовуватися цей моніторинг, якою буде саме ця система моніторингу», – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що система моніторингу повинна бути представлена до відкриття нової сесії Верховної ради.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

4 червня президент Володимир Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.

1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроєкт «про олігархів». За це рішення проголосували 275 депутатів.