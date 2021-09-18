Веніславський розповів про 13 «комплексних поправок» до законопроєкту «про олігархів»

Представник президента України в Конституційному суді, член фракції «Слуга народу» Федір Веніславський заявив, що парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, членом якого він є, сформулював 13 «комплексних поправок» до законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», повідомляє пресслужба «Слуги народу».

За його словами, враховано багато суттєвих положень, які зробили застосування критеріїв цього закону чіткішими, а також унеможливили уникнення внесення до реєстру осіб, які мають значний вплив на економічне та політичне життя країни.

«Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди має подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа. Уточнено положення про заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій, заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій та кандидатів, крім власних», – пояснив Федір Веніславський.

За його словами, депутати суттєво покращили законопроєкт, і він стане ефективним інструментом у боротьбі з впливом олігархів на політичне життя країни.

Відповідно до закону про регламент ВРУ, «після того, як комітет проголосував за визначальні, зумовлюючі поправки, якими є саме поправки у редакції, запропонованій комітетом, решта вважаються відхиленими – це імперативна норма регламенту», передають слова Веніславського у «Слузі народу».

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

4 червня президент Володимир Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.

1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроєкт «про олігархів». За це рішення проголосували 275 депутатів.

У документі, зокрема, йшлося про те, що рішення про визнання особи олігархом ухвалюватиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом буде підставою для включення таких людей до реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Також у документі, зокрема, було зазначено, що визнані олігархами особи будуть зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законом України «Про запобігання корупції», а публічний службовець у разі контакту з особою, включеною до реєстру олігархів, або її представником, буде зобов'язаний подати декларацію про контакти.

У «Голосі» ж після ухвалення в першому читанні законопроєкту №5599 зазначили: вважають, що «закон «про олігархів» не зменшить їхній вплив на економіку України».