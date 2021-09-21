90% підприємців мають позитивний прогноз на кінець року – опитування Американської торговельної палати

90% представників бізнесу мають позитивні прогнози щодо стану власних компаній на кінець 2021 року – такі висновки опитування «Бізнес-клімат в Україні: пост-пандемічний горизонт», яке оприлюднила Американська торговельна палата разом із банком «Citi Україна».

Опитування тривало з 25 серпня по 15 вересня, в ньому взяли участь 100 керівників (77% опитаних) та топменеджерів компаній, які входять до АТУ.

«90% представників бізнес-спільноти дають оптимістичний прогноз щодо фінансового стану своїх компаній на кінець 2021 року: 62% компаній досягнуть запланованих фінансових результатів, 28% – досягнуть більше, ніж було заплановано. Лише 10% компаній не зможуть досягти запланованих фінансових результатів», – йдеться у висновках.

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59% опитаних сподіваються на збільшення доходів, 5% – очікують на зменшення.

При цьому 93% представників бізнесу вважають, що для зростання економіки пріоритетом уряду має бути ефективна судова реформа, верховенство права та викорінення корупції.

Іншими важливими кроками назвали справедливу та передбачувану податкову політику, забезпечення макроекономічної стабільності та співпрацю з МВФ, а також захист інвесторів та інвестицій.

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«Суди (56%), правоохоронні органи (32%), олігархи (28%), та податкові органи (28%) створюють найбільші перешкоди для бізнесу в Україні. Tоп-3 ключових занепокоєння щодо ведення бізнесу протягом наступних шести місяців – це можливість нового локдауну (61%), геополітична невизначеність (53%), загострення конфлікту з Росією (39%)», – додають автори дослідження.

Наразі 74% компаній, які взяли участь у опитуванні, працюють позмінно або в гібридному форматі. 17% респондентів розповіли, що їхні працівники повернулися до офісів, у 9% співробітники продовжують працювати віддалено.