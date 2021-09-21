Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Місія МВФ сьогодні починає роботу в Україні

МВФ «продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми»

Місія Міжнародного валютного фонду починає роботу в Україні 21 вересня. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ Ваграма Степаняна.

«Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі», – повідомив він.

Читайте також: Єврокомісія виділила Україні другий транш у 600 млн євро

Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму 750 мільйонів доларів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

Заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован 11 вересня анонсував початок роботи місії прпиблизно на 20-22 вересня.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG