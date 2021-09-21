Місія МВФ сьогодні починає роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду починає роботу в Україні 21 вересня. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ Ваграма Степаняна.

«Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі», – повідомив він.

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Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму 750 мільйонів доларів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

Заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован 11 вересня анонсував початок роботи місії прпиблизно на 20-22 вересня.