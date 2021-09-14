Мінфін розмістив ОВДП майже на 1,2 мільярда гривень

Міністерство фінансів України 14 вересня провело аукціон, на якому запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів у національній валюті.

Як інформує міністерство, «після тривалої перерви» воно повернулося «до розміщення 3-місячних інструментів і підвищило ставки, зважаючи на ринкову ситуацію».

«Водночас за інструментами з терміном обігу більше, ніж два роки, ставки збереглись на попередньому рівні, а за трирічними – ставки було знижено на 15 базисних пунктів. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 9,50%, 1-річних - 11,37%, 1,5-річних - 11,49%, 2-річних - 12,09%, 3-річних - 12,30%, а 5-річних - 12,59%», – вказано в повідомленні.

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучений 1 мільярд 174 мільйони гривень.