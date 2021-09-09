Нацбанк підвищує облікову ставку до 8,5%

Правління Національного банку вирішило підвищити облікову ставку до 8,5%. Про це заявив на брифінгу 9 вересня голова правління НБУ Кирило Шевченко. Також центробанк ухвалив припинити використання антикризових монетарних заходів із початку четвертого кварталу 2021 року.

За його словами, ці рішення допоможуть утримати під контролем інфляційні очікування і розвернути динаміку інфляції в бік зниження для її повернення до цілі 5% річних у 2022 році.

«Ключовими ризиками для економіки є значне посилення карантину в Україні та світі, триваліший і суттєвіший, ніж перебачалося, інфляційний сплеск у світі. Актуальними є й інші ризики проінфляційного характеру, зокрема, ескалація військового конфлікту з Росією та різке погіршення зовнішніх умов торгівлі», – заявив Шевченко, обґунтовуючи ці рішення.

Голова Нацбанку навів дані, за якими споживчі ціни в липні 2021 року зросли на 10,2% річних у річному вимірі, що відповідає останньому макроекономічному прогнозу регулятора.

«За попередніми оцінками, в серпні інфляція продовжила прискорюватись. Значний внесок у цінову динаміку мало збереження високих цін на енергоносії та продовольство. Несприятливі погодні умови також позначилися на вартості окремих продуктів. Зберігся також фундаментальний інфляційний тиск. Зокрема, швидке підвищення реальних доходів громадян підтримувало високий внутрішній попит. Інфляційні очкування залишилися підвищеними», – додав він.

Водночас, за спостереженнями Нацбанку, протягом останніх місяців базова інфляція стабілізувалася завдяки зміцненню курсу гривні та корекції цін на соняшникову олію.

За прогнозом Шевченка, інфляція сповільниться наприкінці 2021 року до однознакових рівнів і поступово повернеться до цілі 5% річних в 2022 році.

Голова правління уточнив, що з четвертого кварталу НБУ планує згортання довгострокового рефінансування та процентного свопу.

«З 1 жовтня строковість операцій із надання кредитів рефінансування скорочено з 90 до 30 днів», – сказав він.

Крім того, голова правління уточнив, що основним припущенням, яке бере до уваги Нацбанк, є продовження співпраці з МВФ. Він висловив думку, що подальша співпраця МВФ за поточною програмою stand-by «є необхідною, зокрема, для підтримки макрофінансової стабільності в крані на наступні роки».

У липні Нацбанк підвищив облікову ставку до 8% річних.