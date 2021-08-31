Зарплати в Україні: більші, ніж були, але гірші, ніж треба?

В Україні за останній рік середні зарплати зросли більш ніж на 10%, звітує уряд. Найшвидшим був приріст у деяких регіонах на Заході України, але найвищою залишається оплата праці в Києві. Офіційні зарплати нині зростають трохи швидше, ніж інфляція, але вони обганяють реальне зростання української економіки, визнають експерти. Але частина з них говорить про те, що така позитивна статистика не відображає реальної ситуації з доходами українців.

У липні 2021 року середня зарплата в Україні виросла на 10,2%, якщо порівнювати з липнем минулого року. Такі дані наводить Укрстат. Ідеться саме про реальне зростання зарплати – тобто збільшення купівельної здатності найманого працівника, яке випередило темп інфляції, уточнюють представники уряду.

Інфляція у липні 2021 року також становила 10,2%, порівняно з липнем 2020-го. Ціни на деякі важливі продукти харчування за рік «злетіли» до рекордних позначок – про цю ситуацію Радіо Свобода вже розповідало.

Проте номінальна середня зарплата (в гривневому еквіваленті – ред.) зростала приблизно вдвічі швидше за інфляцію. Нині, за державною статистикою, вона становить 14 тисяч 345 гривень у середньому по Україні.

Незмінним лідером за оплатою праці є Київ: у липні пересічний столичний найманий працівник легально заробляв 20 тисяч 956 гривень, слідом із помітним відривом ідуть Донеччина (15 тисяч 287 гривень) і Київщина (14 тисяч 543 гривні). Найменшими є офіційні середні зарплати на Буковині (11 тисяч 350 гривень) і на Чернігівщині (11 тисяч 547 гривень), повідомляє Укрстат.

Втім, є кілька регіонів, які обігнали Київ за швидкістю зростання середніх зарплат. Це Закарпаття (за рік зарплати виросли на 24,4%), Хмельниччина (23,8%) і Волинь (23,7% річного зростання), повідомляє сайт Кабінету міністрів України.

Кому краще платять

В уряді називають кілька сфер діяльності з найкращими зарплатами. Це сфера інформації й телекомунікацій, фінансової і страхової діяльності, державного управління й оборони, соціального страхування, а також сфера «професійної, наукової й технічної діяльності». Тут середні зарплати – від 19,2 до 24,9 тисяч гривень.

При цьому за рік найбільше виріс заробіток найманих працівників у готельному та ресторанному бізнесі – більш ніж у півтора раза, – а також у медиків, соціальних працівників, у сфері послуг, у мистецтві і спорті, в індустрії розваг, в освіті, на транспорті, на пошті та у службах доставки – тут середні зарплати збільшилися майже на третину.

Але в цій статистиці не вказують окремі сфери, які динамічно розвиваються (як-от ІТ-сектор), а також самозайнятих людей – представників малого та середнього бізнесу.

Більшість українців зарплатами не задоволені – опитування

Утім, бадьорі повідомлення уряду не означають, що темпи підвищення зарплат влаштовують самих найманих працівників.

42,4% опитаних українців стверджують, що їм досить давно не підвищували платню, 23,9% взагалі не пам’ятають, коли їм востаннє підвищували зарплату – такими є результати опитування працівників, яке провів сайт пошуку роботи Ua.Jooble.

У кожного п’ятого опитаного платня зросла нещодавно, а 12% кажуть, що їм стали більше платити лише з переходом на нову роботу. При цьому 74,1% опитаних працівників кажуть, що незадоволені розміром своєї заробітної плати.

В опитуванні взяли участь спеціалісти з різних галузей: виробництво, освіта, державний сектор, медицина, будівництво, IT, готельно-ресторанний бізнес, аграрний сектор, логістика тощо.

Завдяки чому ростуть зарплати

Минулий рік, на який припав пік коронавірусної пандемії і карантинних обмежень, призвів до суттєвого падіння української економіки: Укрстат говорить про зменшення реального ВВП на 4%.

У другому кварталі 2021 року ситуація змінилася: українська економіка виросла на 6% порівняно з другим кварталом 2020 року. В Мінекономіки пояснюють такий оптимістичний показник «низькою базою»: торік економіка суттєво впала, а зараз – повертається на попередні позиції.

Зростання зарплат відображає реальну ситуацію в українській економіці, зауважує в коментарі Радіо Свобода фінансовий експерт Дмитро Власов.

«На мій погляд – це нормальне, природне зростання. Хоча, звісно, воно менше, ніж хотілося б. Це відображення реальної ситуації в економіці: якийсь бізнес відновив зростання (і підвищив зарплати своїм працівникам), якийсь – досі переживає непрості часи. Паралельно з цим зростає інфляція, але вона залишається досить помірною: середні зарплати зростають швидше», – визнає експерт.

Виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин також визнає в розмові з Радіо Свобода, що зарплати в Україні зростають у реальному вимірі, перекриваючи темп інфляції. Проте рівень зарплат «штовхають вгору» два основні чинники, аж ніяк не пов’язані зі зростанням економіки, пояснює фахівець.

Чому ж ростуть зарплати? Перше: конкурентна боротьба на ринку праці

«У нас середня зарплата зросла більш ніж на 10%, а економіка (за цей же період) на 0,5%, а торік вона впала на 4 %, – пояснює Олег Пендзин. – Тобто економічних підстав для зростання доходів працівників немає. Чому ж вони ростуть? Перше: конкурентна боротьба на ринку праці. Коли в Польщі середня заробітна платня 1,5 тисячі доларів на місяць, а в Україні трохи більше ніж 500 доларів, то всі більш-менш кваліфіковані поїдуть до Польщі. Якщо ви хочете зберегти найманого працівника – маєте дати йому адекватну заробітну плату, яка зробить його переїзд до Польщі нереальним, або принаймні менш потрібним. Друге, що зумовлює ріст середньої зарплатні, – це державна політика щодо мінімальної зарплатні. За останні півтора року вона виросла на 25% і зростатиме далі».

Реальні українські зарплати зростають уже багато років, навіть у той час, коли в деяких розвинених країнах вони залишаються на одному рівні, зауважує віцепрезидентка «Київської школи економіки» Олеся Верченко. Це довготривала тенденція, і вона, на її думку, викликана тим, що українські зарплати первинно були дуже низькими, порівняно з західними.

Бачимо поступове «підтягування» українських зарплат до рівня інших країн

«Якщо візьмемо ситуацію у США чи деяких інших розвинених країнах, то розміри реальної зарплати останнім часом є стабільними. В Україні ж зарплати зростають швидше, ніж інфляція – бо починали з дуже з низької «бази». За кордоном є попит на українську робочу силу – тому ми й бачимо поступове «підтягування» українських зарплат до рівня інших країн», – наголошує економістка.

Вона уточнює, що темпи зростання реальних зарплат в Україні не є чимось незвичайним: вони є співмірними з показниками минулих років.

Як зростали зарплати раніше

Упродовж 2020 року середня зарплата в Україні виросла на 10,2%

Упродовж 2019 року – на 11,4%.

Впродовж 2018 року – на 9,7%.

За 2017 рік – реальна зарплата українців зросла на 18,9%

Нині ж, за словами Олесі Верченко, важливо те, що зростання доходів найманих працівників обганяє інфляцію. Хоча так в українській історії було не завжди.

Утім, Олег Пендзин уточнює, що ця позитивна динаміка стосується лише легальних найманих працівників, тоді як у решти громадян не все так оптимістично з доходами.

Середня зарплата в Україні виросла. Але й безробіття виросло за рік із 8,5 до 10,5% працездатного населення

«У структурі доходів населення України зарплатня складає 35–40 %. Останні 60% – це пенсії і соціальні виплати. Тому ріст реальної заробітної платні ще не означає росту доходів населення. Враховуймо і механізм розрахунку середніх зарплат. Якщо сьогодні працює 10 мільйонів – ви вираховуєте їхню середню зарплатню. Якщо завтра працює 9,5 мільйонів – ви вираховуєте середню зарплату вже 9,5 мільйонів. Але доходи тих, які втратили роботу, – ви не враховуєте! Середня зарплата в Україні виросла. Але й безробіття виросло за рік з 8,5 до 10,5% працездатного населення. Велика кількість людей пішла у відділи зайнятості. Тому зростання середньої зарплатні не є синонімом зростання добробуту населення», – пояснює експерт.

Олеся Верченко, зі свого боку, зауважує, що доходи деяких інших категорій громадян, зокрема пенсіонерів, – також зростають.

Реальна зарплата – це середня купівельна здатність тих, хто працює. І вона виросла на ці 10,2%

«Зростання середніх зарплат не означає, що інші категорії громадян при цьому щось втратили. Так, середня реальна пенсія також зростає: ми робили про це невеличке дослідження. Водночас підвищення середньої зарплати не означає, що стало краще жити кожному найманому працівникові. Але середня реальна зарплата – це середня купівельна здатність тих, хто працює. І вона виросла загалом на ці 10,2%. В середньому рівень життя українців також поліпшився», – стверджує експертка.

Тим часом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що частина допомоги, отриманої напередодні від МВФ, піде на підвищення соціальних виплат в Україні.

Підводні камені

Невелика інфляція і природне підвищення середньої зарплати є позитивом для української економіки, стверджує Дмитро Власов. Хоча нинішнє зростання зарплат «є меншим, ніж бажане», уточнює він.

Олег Пендзин, зі свого боку, говорить про можливі негативні наслідки підвищення зарплат, якщо воно не підкріплене економічним зростанням. На його думку, український бізнес зможе підвищувати зарплату працівникам лише доти, доки це має сенс з точки зору господарської діяльності. Що станеться, якщо в якийсь момент платити більше стане просто невигідно для підприємства?

«Маємо зрозуміти: бізнес не працюватиме собі у збиток. Він працює, доки є можливість отримання прибутку», – каже Олег Пендзин. За його словами, зараз ситуація на сировинних ринках, від яких залежить Україна, сприяє підвищенню доходів українського бізнесу в доларовому вимірі. Коли ситуація на ринках зміниться – стан української економіки погіршиться, підвищення зарплат стане неможливим, і бізнес закриватиметься або йтиме у тінь, попереджає експерт.

Зростання доходів українців може дещо прискорювати інфляцію, але цей зв’язок не є обов’язковим, вважає Олеся Верченко.

«Звісно, зростання зарплат стимулює зростання цін (інфляцію). Але це відбувається не завжди. Ми бачимо, що в минулі роки, на тлі зростання зарплат, Нацбанк зміг стримати інфляцію на рівні свого орієнтиру, 5%», – нагадує економістка.

У липні 2021 року споживча інфляція (в річному вимірі) прискорилася до 10,2%, а в червні вона становила 9,5% (у порівнянні з червнем 2020 року). Такі дані наводять Укрстат і Нацбанк. За місяць споживчі ціни в Україні зросли на 0,1%: це значно менше, ніж у попередні місяці 2021 року, свідчить державна статистика. Влітку 2021 року історичного максимуму (у гривнях) сягнула середня ціна олії та курятини в Україні. Водночас реальне зростання середніх зарплат (те, яке не перекрила інфляція – ред.) також становить 10,2% за останній рік. Найвищими залишаються середні зарплати у Києві, найнижчими – у Чернівцях та в Чернігові.