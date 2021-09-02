Як працюватиме податкова амністія? Пояснюють експерти

З 1 вересня в Україні розпочалася податкова амністія, яка триватиме цілий рік. Громадяни можуть задекларувати свої статки, з яких не були сплачені податки і збори. Процедура є добровільною і одноразовою. Кого стосується податкова амністія, яку вона має мету, на які активи розповсюджується, і які тут можливі ризики для простих українців? Радіо Свобода зібрало експертні думки.

«Громадяни готові»

Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи, запевняють у Міністерстві фінансів і обіцяють також не запитувати в людей, звідки в них з’явились статки, що декларуються.

Для легалізації статків, що перебувають на території України, ставка збору становить 5%, для закордонних активів – 9,5%. Громадянин сплачує кошти протягом місяця з дня подання декларації.

На думку виконувача обов’язків голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова, більшість українців готові «засвітити» свої доходи, щоб «інтегруватися в сучасну систему відносин між бізнесом, суспільством та державою».

«Підтримка суспільством податкової амністії – запорука успіху цього заходу, який має стати фундаментом побудови нової ефективної податкової політики держави», – цитує Євгена Олейнікова фейсбук-сторінка Державної податкової служби.

Що можна декларувати?

Об’єктами декларування можуть бути:

– валюта

– нерухомість, земельні ділянки;

– автомобілі;

– предмети мистецтва, антикваріат, ювелірні вироби;

– цінні папери.

Хто не може скористатись процедурою?

особи, які перебували на державній службі з 2005 року;

особи, які перебувають під санкціями;

неповнолітні та недієздатні особи.

Яка мета?

Завдання податкової амністії – «засвітити» статки тих підприємців, які нелегально чи напівлегально вели свою діяльність і ухилялися від сплати податків, зауважив у коментарі Радіо Свобода економіст Андрій Новак.

Це шанс показати свої статки для тих бізнесменів, які накопичили їх не зовсім законним способом, при цьому уникнувши покарання

«З одного боку, це шанс показати свої статки для тих бізнесменів, які накопичили їх не зовсім законним способом, і при цьому уникнути покарання від держави. Пропонуються невеликі відсотки для легалізації всього того, що набуте «важкою працею».

Разом з тим, зауважує економіст, нерозв’ֹязаним залишається питання, як закон про «нульове» декларування позначиться на простих українцях, а особливо тих, які придбали нерухомість чи автомобілі на кошти, отримані із закордонного заробітку.

«Дію закону ми зможемо побачити, коли він почне працювати. Сенс добровільного декларування полягає в тому, що все, що людина не задекларує, після завершення річного терміну вже їй не належатиме», – налосив Андрій Новак.

Податкова амністія в першу чергу боляче зачепить заробітчан, переконаний колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка. На його думку, трудові мігранти будуть обкладені додатковими податками, а до того ж легалізується «зарплата у конвертах».

«І не вірте «говорячим головам» слуг, що «амністія» нібито добровільна справа – після її завершення, податкові опричники ходитимуть по хатах заробітчан, оцінюватимуть за власною фантазією побудовані будинки і привезені з-за кордону авто та нараховуватимуть податки – «опричнину» на нові конверти народним депутатам. Ви ж не вірите, що податківці ходитимуть до слуг чи олігархів?» – риторично запитує ексгенпрокурор.

Основне завдання так званого «добровільного декларування» громадян полягає у фактичному знищенні середнього класу, вважає член парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. На її думку, влада звинувачує його в економічних негараздах, а за рахунок простих громадян хоче наповнювати державну скарбницю.

«У вересні 2022 року завершиться період «добровільності» і тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків.

Якщо ж документального підтвердження придбання активів у людей немає (адже вони не зобов’язані зберігати документи довше, ніж три роки), сплатити доведеться вже не 5%, а 18%. І годі буде знайти правду в «найсправедливіших» українських судах», – пише Ніна Южаніна у фейсбуці.

По факту, зауважує експерт, податкова амністія зведеться до того, що простих громадян обтяжать додатковим фінансовим тягарем, в той час як представники крупного капіталу прослизнуть через «податкове сито».