Глобальна податкова революція: план міжнародної податкової реформи і пропозиції США

Представники 130 країн провели віртуальну зустріч в штаб-квартирі Організації економічного співпраці і розвитку(ОЕСР) в Парижі і підписали спільну заяву. Вони узгодили загальні принципи змін у міжнародному оподаткуванні, які стануть найбільшими радикальними за останнє сторіччя. Серед іншого була підтримана і пропозиція США щодо глобальної ставки мінімального податку.

На віртуальній конференції ОЕСР, організованій у Парижі, 130 країн підтримали план міжнародної податкової реформи. У роботі конференції взяли участь всі країни «Великої двадцятки» , включаючи Китай і Індію, у яких раніше були заперечення щодо пропонованої реформи.

130 країн підтримали план міжнародної податкової реформи. У роботі конференції взяли участь всі країни , включаючи Китай і Індію, у яких раніше були заперечення щодо пропонованої реформи. За оцінками ОЕСР, держави щорічно втрачають доходи в розмірі від 100 до 240 мільярдів доларів через ухилення від сплати податків.

США заручилися міжнародною підтримкою у питанні запровадження мінімальної глобальної ставки оподаткування в рамках більш масштабного перегляду правил оподаткування для міжнародних компаній.

До угоди приєдналися країни, на частку яких припадає понад 90 відсотків світового ВВП.

Це вважається важливим кроком до досягнення остаточної домовленості по одному з ключових елементів фіскальних планів адміністрації Джо Байдена. Міністрка фінансів США Джанет Єллен назвала цей день «історичним днем для економічної дипломатії».

Що далі буде?

Тепер ці країни мають намір ухвалити закони, які гарантуватимуть, що компанії, які базуються на їхній території, платитимуть мінімальну податкову ставку в розмірі не менше 15% у кожній із країн, де вони працюють, тим самим зменшуючи можливості для ухилення від сплати податків.

«Нижчі податкові ставки не тільки не допомагають залучити нові підприємства, але і позбавляють країни джерел фінансування для важливих інвестицій в таких сферах, як інфраструктура, освіта і боротьба з пандемією», – сказала Єллен.

Країни, які підтримують такий податок, заявляють, що необхідно зупинити змагання між країнами за те, яка з них зможе запропонувати таким великим корпораціям найнижчу ставку оподаткування – адже нині вони платять ці податки за місцем реєстрації свого головного бюро. Як кажуть ці країни, глобальний мінімум у 15 відсотків, який би такі компанії мусили платити в кожній країні з тих прибутків, які там отримують, зупинить такі перегони за найнижчі корпоративні податки в час, коли уряди витратили суми в трильйони доларів на боротьбу з COVID-19, і змусить ці компанії платити більше в бюджети країн, спустошені через пандемію.

Детально новий план представлять на саміті «Групи двадцяти» в жовтні 2021 року.

Встановлюйте оновлений застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети на платформах iOS та Android.

Критика і побоювання

Ці міжнародні зусилля адміністрації Джо Байдена тісно пов'язані з внутрішньою податковою політикою США , яка передбачає підвищення ставки корпоративного податку з 21 до 28 відсотків і підвищення мінімального податку на отриманий за кордоном прибуток американських компаній із 10,5 до 21 відсотка.

«Це зрівняє правила гри і зробить Америку більш конкурентоспроможною, – зазначив у своїй заяві президент Байден. – І це дозволить нам направити отриманий додатковий дохід на довготривалі інвестиції, які необхідні для збереження конкурентних переваг Америки в сьогоднішній глобальній економіці».

Будь-яке підвищення податків у США має підтримати Конгрес.

Наразі ж республіканці виступають категорично проти підвищення корпоративних податків, а деякі демократи висловлюють побоювання з приводу цього плану.

«Це небезпечна економічна капітуляція, яка призводить до переведення робочих місць з США за кордон, підриває нашу економіку і позбавляє нас податкової бази», – заявив у четвер член Палати представників Кевін Бреді з Техасу, головний республіканець в Комітеті з бюджетно-податкових питань.

Він вважає, що домовленість більш вигідна для компаній, що базуються за кордоном, ніж для американських.