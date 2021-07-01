Мінімальний корпоративний податок на глобальні компанії схвалили вже 130 країн – ОЕСР

План запровадження корпоративного податку на глобальні й багатонаціональні компанії, що працюють у всьому світі, в першу чергу завдяки інтернетові, на рівні мінімум у 15 відсотків схвалили посадовці вже 130 країн, повідомили в Організації економічної співпраці і розвитку, яке керує переговорами про це в Німеччині.

Як повідомили в ОЕСР, ця домовленість, яка має на меті не дати змоги глобальним компаніям платити низькі податки, зареєструвавши свою юридичну адресу в юрисдикції з низьким корпоративним оподаткуванням, може принести близько 150 мільярдів доларів податкових зборів на рік.

Домовленість, яка передбачає також оподаткування таких компаній на рівні окремих країн і в тих юрисдикціях, де вони ведуть свій бізнес онлайн, хоча й не мають фізичної присутності, як очікується, почне діяти не раніше ніж 2023 року.

Угоду підтримали, зокрема, всі країни з «Групи двадцяти», серед них США, Велика Британія, Франція чи Китай, – але також і країни з відомою репутацією «податкових раїв», як-то Бермудські чи Кайманові острови.

Натомість її не підтримали дві європейські країни з низькими корпоративними податками – Ірландія й Угорщина.

В Ірландії, зокрема, Міністерство фінансів заявило, що висловлює «широку підтримку» підходові, що міститься в домовленості, але не може погодитися з 15-відсотковим мінімумом. Нині в Ірландії така податкова ставка дорівнює 12,5 відсотка.

Тепер уряди, які підтримали план, як очікують, мають у своїх країнах провести ухвалення законів про запровадження такого мінімального податку. Також між ними далі триває узгодження низки деталей плану.

Як очікують, у подробицях новий план оголосять на саміті «Групи двадцяти» в жовтні.

Країни, які підтримують такий податок, заявляють, що необхідно зупинити змагання між країнами за те, яка з них зможе запропонувати таким великим корпораціям найнижчу ставку оподаткування – адже нині вони платять ці податки за місцем реєстрації свого головного бюро. Як кажуть ці країни, глобальний мінімум у 15 відсотків, який би такі компанії мусили платити в кожній країні з тих прибутків, які там отримують, зупинить такі перегони за найнижчі корпоративні податки в час, коли уряди витратили суми в трильйони доларів на боротьбу з COVID-19, і змусить ці компанії платити більше в бюджети країн, спустошені через пандемію.

Критики ж звертають увагу, що кінцевим платником усіх податків урешті виявляється кінцевий споживач, на ціні товарів чи послуг для якого ці податки відображаються.

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На цей час такі місцеві податки для глобальних корпорацій уже запроваджені в низці країн.

В Україні Верховна Рада 3 червня ухвалила закон, який передбачає оподаткування податком на додану вартість електронних послуг, наданих компаніями-нерезидентами. Цей закон 29 червня підписав президент, якраз нині, 1 липня, він був офіційно опублікований і набуває чинності з наступного дня – 2 липня.

Його неформально охрестили «податком на Google» – хоча якраз ця пошуково-рекламна система, як і низка інших, діють в Україні через зареєстровані в державі представництва-резиденти, які вже сплачують належні податки.

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