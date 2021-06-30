НБУ: слідом за керівництвом департаменту ліцензування звільняється директор із фінансової стабільності

Голова департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук повідомив, що звільняється. Про це він повідомив 30 червня після того, як про аналогічне рішення заявив керівник департаменту ліцензування Олександр Бевз.

За словами Ваврищука, його спостереження співпадають із висновками Бевза щодо ситуації в центробанку.

«Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ. Терміни обговорю із новим заступником голови НБУ – куратором Департаменту фінансової стабільності», – написав посадовець на своєму фейсбуці.

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Національний банк наразі публічно не коментував заяву Ваврищука.

Директор департаменту Олександр Бевз 30 червня повідомив, що команда керівників Департаменту ліцензування Національного банку України – включно з ним – повним складом подала керівництву заяви про звільнення.

Він пояснив це централізацією ухвалення рішень в регуляторі, а також його відходом від низки стандартів.