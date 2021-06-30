Команда керівників департаменту ліцензування звільняється з НБУ – директор департаменту

Команда керівників Департаменту ліцензування Національного банку України повним складом подала керівництву заяви про звільнення. Про це повідомив у фейсбуці директор департаменту Олександр Бевз.

«Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак, продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України», – написав Бевз.

Він додав, що відхід регулятора від низки стандартів загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору.

Радіо Свобода надіслала запит до НБУ з проханням прокоментувати ситуацію.

23 червня рада Національного банку України погодила звільнення заступника голови банку Дмитра Сологуба з 12 липня.

5 жовтня 2020 року Рада Національного банку України висловила недовіру і оголосила догану членам правління НБУ Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу. Як заявив Радіо Свобода член Ради Віталій Шапран, рішення ухвалили через низку причин, зокрема, публічну критику регулятора.

Міжнародний валютний фонд і Сполучені Штати розкритикували це рішення. Рожкова і Сологуб у грудні 2020 року оскаржили це рішення в суді.

Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб раніше працювали у команді ексголови НБУ – Якова Смолія.