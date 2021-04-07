Глава НБУ: Україна може розраховувати на два транші МВФ

Глава Національного банку Кирило Шевченко вважає, що Україна може розраховувати на два транші Міжнародного валютного фонду. Про це він заявив у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Головним припущенням нашого макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ. З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші», – зазначив Шевченко.

Він сподівається, що Верховна Рада невдовзі ухвалить всі необхідні для продовження співпраці з фондом закони.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко раніше заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить чинність встановлена урядом гранична ціна на газ для населення.

Він підкреслив, що ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. За його словами, «також їх хвилює судова реформа та антикорупційне законодавство».

13 лютого Міжнародний валютний фонд завершив дискусії з представниками української влади. За підсумками візиту місії МВФ до України сторони не змогли досягти угоди про новий транш, оскільки Україні «потрібен більший прогрес».