МВФ поліпшив прогноз зростання світової економіки на 2021 рік

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує прискорення вакцинації у світі в поєднанні з фіскальними та монетарними стимулами, що сприятиме зростанню світової економіки цього та наступного року.

У звіті від 6 квітня МВФ зазначив, що світова економіка має зрости на 6% цього року та 4,4% наступного року. Це зростання прогнозу порівняно з тим, який був оприлюднений у січневому звіті (на 5,5% та 4,2% відповідно).

«Перегляд у бік зростання відображає додаткову фіскальну підтримку в кількох великих економіках, очікуване відновлення, яке забезпечується вакцинами, у другій половині 2021 року та продовження адаптації економічної діяльності до загальмованої мобільності», - заявляє МВФ.

Центральні банки та уряди виділили трильйони доларів на боротьбу з пандемією, яка спричинила рецесію та скоротила світову економіку приблизно на 3,3% в 2020 році.