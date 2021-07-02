Проти компанії Трампа висунули обвинувачення в ухиленні від сплати податків

У США прокуратура після дворічного розслідування висунула обвинувачення проти компанії експрезидента Дональда Трампа The Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайсельберга в «масштабній і зухвалій» схемі податкового шахрайства.
Згідно з обвинувальним актом, оприлюдненим прокурорами Нью-Йорка 1 липня, від 2005 до 2021 року Вайсельберг та інші керівники компанії незаконно уникали сплати податків на пільги, такі як автомобілі, квартири і навчання в приватних школах, які вони отримували від Trump Organization.
За даними прокуратури, сам Вайсельберг зміг уникнути сплати податків за понад 1,7 мільйона доларів негрошових виплат, включаючи витрати на житло, навчання й оплату оренди автомобілів.
І Вайсельберг, який був звільнений без застави після виступу в суді, і адвокати Trump Organization не визнали провини.
На цьому етапі розслідування експрезидентові чи його родині звинувачень не висували.
Організації Трампа можуть загрожувати штрафи й інші санкції в разі визнання винною.
На даний час слідство з’ясовує, чи маніпулювала компанія Трампа вартістю своєї нерухомості, щоб зменшити податки і забезпечити вигідні умови позики. Розслідування стосується періоду до того, як Трамп став президентом.
Також розслідування зосереджене на восьми роках податкових декларацій Трампа.
Trump Organization – це сімейна холдингова компанія, яка володіє гольф-клубами, готелями й елітними помешканнями.
Трамп передав контроль над бізнесом двом своїм старшим синам і Вайсельбергу після обрання президентом на виборах 2016 року.
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