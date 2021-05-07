Twitter заблокував акаунти з ретрансляцією сайту Дональда Трампа

Соціальна мережа Twitter заблокувала низку акаунтів, що ретранслювали заяви з блогу на офіційному сайті колишнього президента США Дональда Трампа.

Трамп, ще під час свого президентства, був довічно заблокований у твіттері, де він мав понад 88 мільйонів підписників, за коментарі, які, за повідомленням компанії, підбурювали до насильства, що призвело до заворушень біля Капітолію США.

Трампа також заблокували й інші соцмережі.

У Twitter заявили, що вважають ретрансляцію повідомлень політика порушенням блокування і будуть протидіяти цьому.

Як повідомляє агенція Reuters, представники Трампа заявили, що не мають відношення до закритих акаунтів, серед яких: @DJTDesk, @DJTrumpDesk, @DeskofDJT і @DeskOfTrump1.

Цього тижня Трамп запустив новий блог – «From the Desk of Donald J. Trump» («З робочого столу Дональда Дж. Трампа»), який дозволяє іншим ділитися повідомленнями у твітері і фейсбуці, на сайті www.donaldjtrump.com.

5 травня наглядова рада Facebook залишила чинним рішення компанії про блокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа, заявивши, що призупинення акаунта на невизначений термін було недоречним, оскільки це спричинило за собою наслідки для свободи слова. Відтак, наглядова рада постановила, що протягом шести місяців треба визначити і обґрунтувати «співмірні заходи» на майбутнє.