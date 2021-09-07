Міжнародні резерви України сягнули 9-річного максимуму – НБУ

Міжнародні резерви України зросли до 31,6 мільярда доларів за підсумками серпня, сягнувши дев’ятирічного максимуму, повідомила пресслужба Національного банку України.

«Станом на 1 вересня 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 31 614,5 млн доларів США (в еквіваленті). Такий обсяг резервів є рекордним за останні дев’ять років (більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у квітні 2012 року). У серпні резерви зросли на 9,2% завдяки насамперед надходженню коштів у сумі 1928,2 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ) у межах загального розподілу від МВФ», – йдеться в повідомленні.

В НБУ також вказали, що динаміку резервів упродовж серпня визначали і операції НБУ на міжбанку, операції з управління держборгом, переоцінка фінансових інструментів.

Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і становили 28,951 млрд дол.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця.