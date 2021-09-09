«Сподіваємося на місію МВФ вже у вересні» – Шевченко

Правління Національного банку розраховує на початок роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні цього місяця. Про це голова правління Кирило Шевченко заявив на брифінг 9 вересня.

«Ми сподіваємося на місію МВФ вже у вересні. До питань, які допомагають на шляху наближення угоди на рівні персоналу і допомагають нашому прогресу у відносинах із Міжнародним валютним фондом, у тому числі відносяться питання змін до закону про Національний банк, які щойно було підтримано в першому читанні українським парламентом. Я хотів би подякувати українським парламентарям за таке рішення», – сказав він.

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Шевченко додав, що другий транш МВФ, за поточним планом, має становити 500 мільйонів спеціальних прав запозичень.

«Це приблизно 700 мільйонів доларів, але з огляду на пропуск декількох траншів сума може бути більшою. Але детальніше – після дискусії з фондом у вересні», – зазначив голова Нацбанку.

На цьому ж брифінгу Шевченко назвав необхідною продовження співпраці з МВФ за поточною програмою stand-by.