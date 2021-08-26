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Кабмін «незабаром» передасть парламенту проєкт бюджету на 2022 рік – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Кабінет міністрів незабаром затвердить та передасть Верховній Ради проєкт державного бюджету на наступний рік, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Вже незабаром уряд затвердить та передасть до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2022 рік. Як і минулого року, все передамо вчасно й так само робитимемо ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії та економічного зростання», – заявив Шмигаль.

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Він, однак, не уточнив, коли саме планується передати проєкт бюджету на розгляд парламенту.

У червні Кабінет міністрів ухвалив Бюджетну декларацію на три наступні роки.

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2021 рік.

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