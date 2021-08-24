Контрабанди менше, офіційної продукції більше. Як тютюн із Білорусі захоплює український ринок

Цього року в Україні значно скоротилася контрабанда тютюну через білоруський кордон після надзвичайного зростання в 2020 році. Тоді з 12 мільйонів пачок сигарет, затриманих в Україні протягом року, 2 мільйони пачок надходили з білоруського напрямку. Білоруська служба Радіо Свобода вивчила низку рішень, ухвалених українськими судами у «контрабандних» справах. Із них можна зрозуміти, які «інвестиції» вкладаються в незаконний рух підакцизних товарів.

Рецесія після сплеску

У Державній прикордонній службі України кажуть, що, на відміну від контрабанди на інших напрямках, тютюн переважно перевозили з Білорусі через офіційні пункти пропуску, маскуючи під інші товари.

«Минулого року було кілька гучних випадків, коли цигарки перевозили з Білорусі вантажівками, ховаючи їх серед інших товарів. Цього року таких випадків не було, і за пів року ми затримали 100 000 пачок. Це значне скорочення. Швидше за все, контрабандисти розуміють, що зараз у таких масштабах, як раніше, вони не можуть перевозити, тому відмовилися здійснювати доставку через пункти пропуску на кордоні між Білоруссю та Україною. Можливо, вони шукають інші шляхи доставки цигарок, і не обов’язково через Україну. Це можуть бути інші країни», – сказав Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, контрабандисти не користуються технічними засобами на білорусько-українському кордоні – безпілотниками або невеликими літаками.

«Найчастіше такі способи переміщення цигарок ми фіксуємо лише у західній частині кордону України, на кордоні з Європейським союзом», – додав він.

Державна прикордонна служба України нагадала, що у 2020 році на кордоні з Білоруссю було затримано 2 мільйони пачок цигарок, а в 2019-му – 500 тисяч.

«Ми не говоримо про походження цигарок, тому що цілком можливо, що в інших частинах кордону цигарки, які були затримані, також були білоруського походження. Таку статистику вивчають фіскальні чи митні органи, які ведуть подальший облік цих цигарок та визначають їхнє походження, зокрема, чи є товар підробленим», – пояснив Андрій Демченко.

Зараз, за його словами, найбільше рухаються незначні партії, найчастіше використовуючи конструктивні особливості транспортних засобів.

Як це працювало

За останні кілька років судові рішення в Україні почали з’являтися в Єдиному державному реєстрі, що свідчить про спроби нібито завербувати громадян України білоруськими прикордонниками. Найчастіше українці говорили, що вони зобов’язані надавати інформацію про охорону кордону – як це відбувається, про місцезнаходження та частоту патрулювання, укріплення, і завжди найбільше цікавились особистою інформацією українських прикордонників та їхніми номерами телефонів.

Звісно, в умовах російсько-української війни цю інформацію насамперед розглядають як дедуктивну, з одного боку, але з іншого – вона дуже корисна для організації контрабандних маршрутів. Той факт, що це працювало на незаконне переміщення тютюну за допомогою українських прикордонників, насправді минулого року підтвердили спецслужби України, коли вони виявили групу прикордонників, причетних до контрабанди білоруського тютюну.

Найбільш масштабну «контрабандну» організацію з перемитництва тютюну поза пунктами пропуску Служба безпеки України розкрила у грудні 2020 року. Тоді припинили спробу перевезти через Україну 225 000 пачок цигарок. В організації були залучені 15 військовослужбовців Житомирського прикордонного загону. Тепер суд виносить їм вироки, за допомогою яких можна підрахувати, скільки «інвестицій» контрабандисти вкладали у незаконне переміщення тютюну в Україну.

Хабарі та ціни на контрабандний тютюн

За однією зі схем, після перетину кордону тютюнову контрабанду з Білорусі вивантажували в кількох центрах, звідки цигарки вже розповсюджували в інших напрямках – частину для продажу в Україні (ринки чи спеціалізовані крамниці), частину перевозили до Львова, Волині, Закарпаття або Івано-Франківську область для перемитництва до Польщі, Румунії чи Угорщини.

Минулого року українські правоохоронні органи виявили щонайменше три таких «склади» – у Луцьку, Сумській області та Краматорську, Донецької області, куди також була відправлена білоруська контрабанда для подальших перевезень у ті райони Луганської та Донецької областей, які тимчасово не контролює українська влада.

Розміри хабарів для прикордонників залежали від об’єму контрабанди. Враховуючи, що діяльність «прикордонних контрабандистів» була систематичною (як зазначається в офіційній заяві СБУ), можна визначити певний рівень сталої вартості їхніх послуг. Наприклад, за безперешкодне переміщення «зеленим коридором» 35 тисяч пачок цигарок прикордонні інспектори отримували 200 доларів, за 55 тисяч – 350 доларів.

На наступному етапі (для продажу на ринках і в крамницях) одну коробку цигарок (а це 500 пачок) уже можна було купити за 150 доларів. Тобто ціна однієї пачки цигарок до її продажу споживачеві складала всього 30 центів, або менше ніж один білоруський рубль (75 центів).

У Білорусі роздрібна ціна цигарок, які найчастіше використовують для контрабанди в Україну, становить від 1,5 до 2 рублів. Оптові ціни, згідно з офіційним вебсайтом Гродненської тютюнової фабрики, залежать від умов відправлення і коливаються від 36 до 81 рубля (від 6 до 13 копійок у перерахунку – ред.) без ПДВ за тисячу цигарок, що також дорожче, ніж на передостанній стадії контрабанди в Україні.

Проте за весь час правоохоронні органи України не могли назвати організаторів контрабанди. Притягали до відповідальності лише виконавців перемитництва через кордон і реалізаторів тютюну з контрабандних складів.

Присутність білоруських цигарок в Україні збільшується

Згідно з дослідженням маркетингової компанії Kantar (Київ), яка відстежує нелегальну торгівлю тютюновими виробами в Україні, у 2020 році частка білоруського контрабандного тютюну на українському ринку становила 14%, а в першій половині 2021 року вона зросла до 42%. І це продукція Гродненської тютюнової фабрики під брендами Fest, NZ та Credo.

Водночас, згідно з дослідженням, Україна значно збільшила частку контрафактних тютюнових виробів, що виробляються на підпільних заводах, а ще більше – цигарок, які не маркуються акцизними марками і призначаються для крамниць безмитної торгівлі, так званих Duty Free Only.

За оцінками дослідників ринку, збитки державного бюджету України від несплачених податків у 2021 році можуть скласти 11,8 мільярда гривень. Це майже в три рази більше, ніж торік. Також зросла частка нелегального тютюну на українському ринку – 12,8% цього року проти 6,9% минулого року.

Який тютюн з’явився в офіційній торгівлі

Примітно, що цього року Білорусь офіційно розпочала постачання в Україну деяких видів тютюнових виробів. У Білорусі цю інформацію не публікують.

За даними Державної служби статистики України, у січні-червні 2021 року Білорусь продала Україні:

іншого промислового тютюну, його замінників, а також відновленого тютюну, тютюнових екстрактів та есенцій – 49178,6 кг за 209,1 тисячі доларів (код товару в торгівлі 2403000000),

39 978,6 кг тютюну за 195,8 тисячі доларів (під кодом 2403190000),

9200 кг за 13,4 тисячі доларів (під кодом 2403990000).

Україна постачає Білорусі аналогічну продукцію, але в дещо більших обсягах. Крім того, Білорусь придбала в Україні 36 714,8 кілограмів сигарет за 560 000 доларів.

Обсяги офіційної торгівлі тютюном значно менші, ніж контрабанда.

Загроза економічній та соціальній безпеці

Внаслідок незаконних потоків тютюну з Білорусі, Молдови та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також алкоголю та нафтопродуктів державний бюджет України все більше недоотримував податків, а з іншого боку, на внутрішньому ринку стимулювалася недобросовісна конкуренція і, найгірше, що ринок наповнювався неякісною продукцією.

А «контрабандні» справи часто розпадалися в судах, оскільки час досудового розслідування за адміністративним законодавством був коротким, а зібрати докази провини було досить складно.

В результаті уряд визначив ці тенденції як загрозу економічній та соціальній безпеці країни та запропонував повернути до законодавства скасовану у 2012 році норму про кримінальну відповідальність за незаконне переміщення підакцизних товарів через митну територію України.

У липні відповідний закон схвалила Верховна Рада. Згідно з новими нормами, дії, спрямовані на перемитництво підакцизних товарів у великих кількостях з-під митного контролю або спробу втечі від нього, каратимуться штрафом від 340 до 680 тисяч гривень або позбавленням волі на термін від 3 до 6 років.

Якщо буде доведено, що контрабанду здійснювала особа, яка вже була причетна до подібного правопорушення, або посадова особа, або частина організованої групи, відповідальність буде суворішою – штраф від 1,275 до 2,04 мільйона гривень, або до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

При цьому «значні суми» контрабанди будуть починатися від 850 гривень вартості товарів, а «великі» – від 6,8 тисяч гривень.

Водночас були введені більш жорсткі санкції за неправдиве декларування товарів під час вантажоперевезень.