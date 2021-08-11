МВФ дарує Україні 2,7 мільярда доларів: на що їх витратять і як це вплине на економіку?

23 серпня має набути чинності рішення МВФ про виділення фінансової допомоги його країнам-членам. Частину цих коштів отримає і Україна. Причому йдеться не про кредит під пільгові відсотки, які зазвичай надає МВФ, а про одноразову допомогу, яку не треба буде повертати. Експерти визнають, що «подарунок МВФ» допоможе Україні впоратися з дефіцитом бюджету та зменшити кредитне навантаження на економіку, однак він не вирішує всіх фінансових проблем та не дає можливості обійтися без реформ. Між тим на Банковій вже сприймають цю суму як спосіб пожвавити економічне зростання та простимулювати важливі галузі економіки.

Україна відновила співпрацю зі своїм донором – Міжнародним валютним фондом: за рішенням Ради керівників МВФ, держава отримає наприкінці серпня «спеціальні права запозичення» на суму 2,7 мільярда доларів. Цього разу йдеться не про пільговий кредит. Ця сума є допомогою, яка виділяється без попередніх умов та яку не потрібно повертати: вона має на меті підтримку економіки в умовах світової кризи, але без збільшення боргового навантаження.

Навіщо МВФ роздає гроші та до чого тут Зеленський



В Офісі президента заявляють: рішення про виділення безоплатної та безповоротної допомоги Україні відбулося після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої.

«Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення», – так оцінив рішення міжнародного донора Володимир Зеленський.

Чи дійсно розмова керівництва України та МВФ стала передумовою виділення цих коштів? Радіо Свобода наводить основні факти про це рішення Міжнародного валютного фонду.

МВФ 23 серпня виділить гроші всім своїм 190 країнам-членам: не як кредит, а як допомогу, що її не потрібно повертати. Вона має на меті відновлення світової економіки після коронакризи. Таким чином фонд розподілить 650 мільярдів доларів США пропорційно до частки кожної країни в МВФ. Україна з часткою 0,42%. отримає свої 2,7 мільярда доларів.

Те, що МВФ готує масштабну допомогу для всіх країн, було відомо ще у березні цього року. Директорка-розпорядниця фонду Кристаліна Георгієва пояснила, що таке рішення має посилити резерви світової економіки, але при цьому не збільшить боргового навантаження на країни, дасть їм змогу вивільнити ресурси на боротьбу з пандемією, зокрема на вакцинацію.

пояснила, що таке рішення має посилити резерви світової економіки, але при цьому не збільшить боргового навантаження на країни, дасть їм змогу вивільнити ресурси на боротьбу з пандемією, зокрема на вакцинацію. 2 серпня Рада керуючих МВФ остаточно затвердила рішення про розподіл 650 мільярдів доларів між усіма країнами-членами.

3 серпня відбулася розмова Володимира Зеленського та очільниці МВФ Кристаліни Георгієвої, в якій йшлося про конкретну частку для України.

Востаннє МВФ надавав аналогічну допомогу всім своїм державам-членам у 2009 році, випустивши «спеціальні права запозичень» після світової економічної кризи. Свою частку тоді отримувала й Україна.

2,7 мільярда доларів для України: це багато чи мало

Україна частково живе у борг: це випливає з бюджету-2021 та з державного кошторису попередніх років. З кожних п'яти бюджетних гривень приблизно 4 – держава бере з податків, зборів та з доходів держпідприємств, 1 – доводиться отримувати з міжнародною фінансовою допомогою та позичати.

Так, цього року Україна (згідно з законом про державний бюджет) мала б позичити близько 10 мільярдів доларів для покриття бюджетного дефіциту. В цих умовах 2,7 мільярда доларів від МВФ (які не збільшують державного боргу) поліпшують ситуацію з бюджетним дефіцитом, хоча і не вирішують усіх проблем, визнають експерти, опитані Радіо Свобода.

Про це говорить зокрема інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Завдяки допомозі МВФ Україні буде легше пройти 2021 рік

«Це не кредитні гроші, отже їх не треба буде потім повертати. Головна проблема, яку вони вирішують – дефіцит бюджету. Так, Україна нині перевиконує бюджет по доходах, але – не виконує плану запозичень. Треба до кінця року залучити ще майже 4 мільярди доларів кредитних коштів, а без цієї допомоги МВФ – потрібна сума становила би 7 мільярдів. Завдяки допомозі МВФ Україні буде легше пройти 2021 рік, і для іноземних інвесторів буде гарантія того, що Україна зберігає свою платоспроможність», – пояснює інвестиційний банкір.

Важливо й те, що у 2021 році Україна повертає частину своїх попередніх кредитів: у вересні за ними потрібно буде сплатити близько 3 мільярдів доларів. Це приблизно відповідає тій сумі, яку надає 23 серпня Міжнародний валютний фонд.

Відтак загальна частка державного боргу до ВВП України не зростатиме, і навіть може зменшитися. Такі прогнози робить агентство Fitch – воно повідомило, що очікує на поліпшення кредитного рейтингу України цього року.

Про такі позитивні очікування говорить і заступниця директора «Центру економічної стратегії» Марія Репко.

Українська економіка виявилася більш стійкою до коронавірусу, і не впала так глибоко, як могла б

«Ключові події, які передували поліпшенню прогнозу щодо України – те, що її економіка виявилася більш стійкою до шоку, спричиненого коронавірусом, і не впала так глибоко, як могла б. Співвідношення державного боргу до ВВП виросло несуттєво, і надалі може знизитися. Україна зберегла відносини і з ринком комерційних запозичень, і з міжнародними донорами. При цьому курс гривні залишався гнучким, а Нацбанк – був відданим політиці «таргетування інфляції», – пояснює Марія Репко. – Цей позитивний прогноз ґрунтується на тому, що очікується зниження дефіциту бюджету і зберігатиметься політика макроекономічної стабільності».

Ще одним позитивним чинником є те, що для України подешевшали комерційні кредити, яких вона потребує: наразі вона може отримувати позики під 6-7% річних в іноземній валюті, залежно від термінів погашення. Втім, в останні місяці кредити дорожчають для всього світу. Для порівняння, Польща та країни Балтії залучають кошти від 2% річних, оскільки мають більш надійні кредитні рейтинги, повідомляє Марина Репко.

Якщо ж ситуація зміниться або уряд робитиме некоректні кроки, то прогноз кредитного рейтингу України можуть і погіршити, попереджає експертка.

Куди витратять гроші?

Традиційно допомога, яка надходить від Міжнародного валютного фонду, надходить до золотовалютних резервів держави, якими опікується Нацбанк.

Що ж до нинішньої допомоги МВФ, то фонд дозволяє витрачати її й на інші цілі. Зокрема і на компенсацію дефіциту бюджету. Проте в НБУ сподіваються, що принаймні частина цих коштів залишиться в Нацбанку.

Фінансовий експерт, радник президента України Олег Устенко в розмові з Радіо Свобода наголошує: НБУ наразі накопичив потужну «подушку безпеки»: ідеться про майже 29 мільярдів доларів, яких вистачить для покриття потреб у критично важливому імпорті упродовж 5 місяців, тоді як вже «тримісячний» фінансовий запас вважається достатнім, визнає Устенко.

Відтак нинішня допомога МВФ може використовуватися на декілька цілей, очікує він:

Наповнення золотовалютних резервів.

Покриття дефіциту бюджету

Стимулювання галузей, які мають стратегічне значення.

Стимулювання розвитку машинобудування.

Запуск окремих проєктів у агропромисловому комплексі.

Використання частини цієї допомоги не лише у 2021-му, а й у 2022 році, а також для довгострокових проєктів.

Ця допомога – додаткові можливості, щоб проводити більш активні реформи для підвищення якості бізнес-клімату в Україні

«Треба зробити все, щоб мати додатковий імпульс для розвитку економіки. Попри те, що після отримання такої допомоги традиційно активізуються популістські настрої, та є намагання витратити частину цих коштів на поточні витрати. Однак зараз точно не час відпочивати, – закликає експерт. – Ця допомога – це додаткові можливості та додатковий час для того, щоб проводити більш активні реформи для підвищення якості бізнес-клімату в Україні. Тому треба приділити увагу не лише тому, куди можна витратити ці гроші, а й виконанню домашніх завдань для України».

Підводний камінь «безумовної допомоги»: чи не передумає влада робити реформи

Переважна більшість експертів визнають: українська влада найчастіше робить економічні та інші важливі реформи під тиском Заходу, і, певною мірою, громадянського суспільства.

Зокрема, кожен свій пільговий кредит МВФ, ЄБРР, Світовий банк та інші донори надають після виконання їхніх рекомендацій. Серед яких, зокрема – реформа корпоративного управління, судова реформа, скорочення дефіциту бюджету, дерегуляція, посилення незалежності антикорупційних органів та ринкове формування цін на енергоресурси.

Так, затримка траншів допомоги МВФ за програмою stand-by, вважають фахівці, зумовлена уповільненням реформ.

Чи не зникне у влади мотивація до реформування країни після того, як фонд надав кошти без додаткових умов?

Такий ризик є, однак наразі мотивація до проведення реформ зберігається, вважає Сергій Фурса.

«Коли вже була ця інформація (про безумовну допомогу від МВФ) – в Україні були проголосовані та набули чинності закони про судову реформу. Здавалося б, таке надання коштів матиме «розбещувальний ефект» для української влади. Проте, як бачимо, мотивація до реформ зберігається», – вважає інвестиційний банкір.

Влада продовжує реформи, але цей поступ є недостатнім, стверджує виконавчий директор «Центру економічної стратегії» Гліб Вишлінський.

Судова реформа є свідченням готовності уряду робити реформи

«Судова реформа, останні рішення щодо неї – є свідченням готовності уряду робити реформи. При тому, що саме зменшення контролю влади над судами є болючим для неї. Водночас залишається на порядку денному обрання директора НАБУ та зменшення втручання уряду в політику Нацбанку. При цьому питання щодо «Нафтогазу» та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залишаються у підвішеному стані», – зауважив Вишлінський у коментарі Радіо Свобода.

На його думку, додаткова підтримка від МВФ «зняла терміновість в ухваленні деяких рішень» щодо українських реформ. Але оскільки ця сума не покриває всі потреби, то вже восени Україні доведеться робити наступні кроки, щоб отримати черговий транш кредиту від МВФ або ж погодити нову програму співпраці з ним, підсумовує Вишлінський.

Натомість фінансовий експерт, радник президента України Олег Устенко – навпаки, вважає, що додаткова допомога від МВФ дає ресурси для реформ та для стимулювання економіки: ці кошти збільшують фінансову стійкість країни, і разом з продовженням попередньої програми співпраці з МВФ дають змогу зробити більше у довгостроковій перспективі, наголошує Устенко.